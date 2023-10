Graffitispuiter slaat toe in Assebroek, gissen naar de motivatie

Nadat zondagmorgen de zaakvoerder van slagerij De Fruyt in de Daverlostraat in Assebroek zijn voorgevel beklad zag met graffiti blijkt de beenhouwerij niet het enige slachtoffer te zijn. Ook een woonhuis wat verderop in de straat blijkt beklad en ook bij een kapperszaak in de Wagnerstraat sloeg de graffitispuiter toe.

Nadat de zaakvoerder van slagerij de Fruyt de graffiti opgemerkt had, plaatste hij beelden van het gebeuren op social media, want beveiligingscamera’s hadden het voorval opgenomen.

De politie startte een onderzoek en de graffiti zal verwijderd worden. Het is voorlopig gissen naar de motivatie van de graffitispuiter die opgespoord wordt.