Zware duw aan man met rollator in Brugge kan vijf maanden cel opleveren: “Slachtoffer raakte bewusteloos”

Een 56-jarige Bruggeling riskeert vijf maanden cel voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een man met een rollator. P.D. ontkent dat hij het slachtoffer aanraakte. “Hij kwam zélf ten val toen hij naar mij uithaalde”, beweerde hij.

Op 19 juli vorig jaar was beklaagde P.D. aanwezig op een openluchtoptreden in Brugge. Volgens de procureur was hij dronken en viel hij mensen lastig. Het slachtoffer, dat zich behelpt met een rollator, maande hem tot twee keer toe aan om te vertrekken. Hij gaf de beklaagde met de vinger een vermanende tik in het gezicht.

Volgens getuigen zou P.D. het slachtoffer vervolgens een harde duw hebben gegeven waardoor die achterover tuimelde. “De man viel op het achterhoofd en verloor even het bewustzijn”, stelde procureur Mike Vanneste. Volgens Vanneste liep D. al negen veroordelingen op, onder andere voor slagen en rijden onder invloed.

De verdediging ging voluit voor de vrijspraak. “Mijn cliënt heeft die man met geen vinger aangeraakt”, pleitte meester Robert Oppalfens. “Het slachtoffer haalde als eerste uit en viel over zijn rollator.” P.D. ontkende met klem dat hij dronken was. “En ik was ook niet lastig”, benadrukte hij. Volgens P.D. viel het slachtoffer hém voortdurend lastig. “Ik heb zelfs mijn tafel verschoven om een confrontatie te vermijden”, besloot hij.

De rechtbank doet uitspraak op 1 februari. (AFr)