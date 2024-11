Zuienkerkenaar sluit partner op en bekogelt haar met volle bierblikken: veertien maanden voorwaardelijke celstraf

Een 36-jarige man uit Zuienkerke heeft voor de Brugse rechtbank veertien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor partnergeweld, vernielingen en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Op 25 augustus vorig jaar snelde de politie naar een woning in Houtave voor huiselijk geweld. Op de bovenverdieping zagen de agenten een kind door het raam teken doen dat ze in het huis moesten komen. De voordeur bleek evenwel gesloten en de partner van beklaagde J.C. vond de sleutel niet. Uiteindelijk slaagde ze er toch in om de deur te openen en in de tuin troffen de agenten de tierende beklaagde aan.

C. verklaarde dat hij zijn partner bij de keel had gegrepen tijdens een discussie over een kapotte keukenlade. Volgens het slachtoffer ging de ruzie over een bankkaart die ze tijdens het boodschappen niet kon vinden. C. zou zich ten onrechte beschuldigd hebben gevoeld waarop hij de inboedel kort en klein sloeg. Toen zijn vrouw thuiskwam bekogelde C. haar met volle bierblikken, sloeg haar op het achterhoofd en gaf haar een duw in de buik, in de buurt van haar stoma.

De vrouw wou met haar toen 12-jarige zoon het huis ontvluchten, maar C. trok de sleutel van de gesloten voordeur. Uiteindelijk konden de slachtoffers zich verschansen in de badkamer, van waaruit ze de politie verwittigden. De vrouw was zeven dagen werkonbekwaam. J.C. werd na een paar dagen voorhechtenis gelost onder voorwaarden en pakte zijn alcohol- en drugsprobleem aan. Die begeleiding moet hij nu verderzetten. (AFr)