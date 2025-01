Werkstraf na caféruzie: “Sloeg vrouw bloedneus na opmerking dat hij Vlaams moest spreken”

Een 27-jarige man uit Izegem moet 400 euro boete betalen en een werkstraf van 46 uur uitvoeren na een caféruzie in Roeselare. Een vrouw maakte een opmerking dat de man Vlaams moest spreken en moest dat bekopen met een bloedneus. “Maar nadien werd mijn cliënt zelf door drie mannen geslagen”, pleitte zijn advocaat.

De beklaagde A.H. (27) verhuisde amper twee jaar geleden van Marokko naar België en sprak nog niet goed Nederlands. Op 12 mei dit jaar bestelde hij in een café in Izegem een pint in het Engels. Volgens zijn advocaat maakte een vrouw daarop een opmerking dat hij Vlaams moest spreken.

Beiden hadden al behoorlijk wat gedronken en er ontstond een discussie die fysiek werd. Volgens het parket sloeg A.H. de vrouw meermaals op haar neus waardoor ze een bloedneus opliep. H. zelf hield het op enkel wat duw- en trekwerk. “Ze moet daarbij met haar hoofd tegen de schouder van mijn cliënt gekomen zijn en had daardoor een bloedneus”, zei de advocaat van H. “Mijn cliënt houdt vol dat hij niet geslagen heeft en vraagt de vrijspraak.”

“We willen niet in een slachtofferrol kruipen maar achteraf liep mijn cliënt eigenlijk ergere verwondingen op dan zij. Twee mannen hielden hem vast terwijl een derde hem sloeg en de vrouw in zijn hals krabde.”

Die anderen stonden echter niet terecht en enkel A.H. werd gestraft voor zijn aandeel in de ruzie.