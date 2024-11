Vrouw timmert partner in elkaar op café in Blankenberge: zes maanden celstraf

Een 40-jarige vrouw uit Blankenberge heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen voor partnergeweld.

Op 5 oktober vorig jaar werd in de gang richting de toiletten van een Blankenbergs café een man met een gapende hoofdwonde aangetroffen. Zijn toenmalige partner D.R. leek zich over hem te ontfermen en beweerde dat hij gewond was geraakt tijdens een schermutseling met andere cafégangers. Het slachtoffer ging agressief tekeer tegen de toegesnelde politie en werd na het hechten van zijn wonde ter ontnuchtering opgesloten in een politiecel.

Camerabeelden wezen evenwel uit dat D.R. een loopje nam met de waarheid. Haar vriend stond aan de toog toen ze hem met haar rechtervoet schopte en aanmaande om naar de toiletten te gaan. Daar greep ze het slachtoffer bij de keel en gaf ze hem meerdere vuistslagen. De man probeerde meermaals weg te lopen, maar kreeg telkens nieuwe slagen. Uiteindelijk kreeg het slachtoffer een duw en viel hij met zijn hoofd tegen een reclamepaneel.

D.R. kwam niet opdagen voor haar proces. Aan haar ex-partner moet ze een euro voorlopige schadevergoeding betalen. Een deskundige zal de definitieve schade begroten. (AFr)