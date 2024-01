Vrouw tijdje in levensgevaar na tientallen vuistslagen: drankverslaafde Vlissegemnaar krijgt 25 maanden cel

Een dik jaar nadat hij een inwonende vriendin toetakelde met wel twintig vuistslagen heeft een 65-jarige man uit Vlissegem voor de Brugse rechtbank 25 maanden effectieve celstraf gekregen. Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar.

Op 5 december 2022 kwam het tot een hoogoplopende ruzie tussen Vlissegemnaar R.B. (65) en een inwonende vriendin. De politie trof de 46-jarige vrouw uit Beernem aan met gescheurde kledij en talrijke letsels in het gezicht, zowel oude als recente. Het slachtoffer werd met een hersenbloeding overgebracht naar het ziekenhuis en verkeerde enige tijd in levensgevaar.

Zowel R.B. als het slachtoffer kampen met een zware drankverslaving. In de woning lagen een honderdtal lege portoflessen. R.B. verklaarde dat het slachtoffer gratis bij hem mocht verblijven omdat ze nergens meer welkom was. Maar op de dag van de feiten hadden ze ruzie gekregen over een bankkaart, waarop de vrouw een glazen fles in zijn richting zou hebben gegooid. Hierop gaf hij haar naar eigen zeggen een ‘patat of twee’ met de vlakke hand.

Het slachtoffer kon pas op 12 maart vorig jaar voor een eerste keer worden verhoord. Ze vertelde hoe R.B. haar betichtte van diefstal van een bankkaart en haar 30 à 50 keer sloeg. Volgens de overbuur gaf R.B. haar een twintigtal vuistslagen en schopte hij haar ook terwijl ze al op de grond lag. “Hij bleef haar slaan tot de politie arriveerde”, klonk het.

R.B. werd na de feiten aangehouden en zat een maand in voorhechtenis. Hij kwam vrij onder voorwaarden, waaronder een strikt alcoholverbod. Maar dat lapte hij meerdere keren aan zijn laars. De rechtbank was dan ook niet te vinden voor een voorwaardelijke straf. Aan het slachtoffer moet R.B. 5.000 euro voorlopige schadevergoeding betalen. (AFr)