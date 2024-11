Vergiftiging in Pulobar Izegem blijft onopgelost: “Er is in de verkeerde richting gezocht”

Zeven jaar nadat een 29-jarige vrouw na het drinken van wodka-sprite in een zomerbar in Izegem overleed, blijft onduidelijk wat er precies is gebeurd en wie er achter schuilt. Het onderzoek maakte al snel duidelijk dat minstens één fles wodka van de Izegemse Pulobar methanol bevatte. Maar ondanks jarenlang onderzoek kon nooit achterhaald worden wie daar voor verantwoordelijk was. Het parket wil het dossier afsluiten, al is er nog een sprankeltje hoop…

Op donderdag 1 juni 2017 gingen Sarah Palaisy (29) en haar vriend Diego Justin een avondje uit in de hippe zomerbar in Izegem, één van de eerste en grootste in zijn soort destijds. “Het werd een heel leuke avond”, vertelde Diego nadien. “We belandden rond 4u in bed. Toen Sarah de vrijdagochtend opstond om te gaan werken, voelde ze zich niet goed. Niet abnormaal, na een avondje wodka-sprite drinken. Maar de misselijkheid bleef, de huisarts nam een bloedstaal maar vond niks alarmerends.” In de nacht van zaterdag op zondag ging het evenwel van kwaad naar erger. Drie kwartier na haar aankomst op de spoedafdeling van het ziekenhuis belandde Sarah Palaisy in coma na een hartaanval. Ze overleed de dag nadien.

Fles wodka

Volgens het parket werd een vergiftiging met methanol haar fataal. Samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voerde het Kortrijkse gerecht in Izegem en Roeselare huiszoekingen in de drie horecazaken die door het slachtoffer werden bezocht tijdens die bewuste avond en nacht. Flessen alcohol werden in beslag genomen en voor onderzoek overgebracht naar het NICC, het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Het onderzoek maakte al snel duidelijk dat minstens één fles wodka van Pulobar methanol bevatte. De bar ging 4 weken dicht maar heropende daarna. “Maar zelfs na de heropening zijn in de bar nog verschillende flessen sterke drank met methanol gevonden”, weet Diego, die het dossier kon inkijken.

Pistes

Wie verantwoordelijk was voor de methanol in de wodkafles(-sen), bleef onduidelijk, tot op vandaag. “Het onderzoek is een regelrechte flop”, is Diego hard. “Er is in de verkeerde richting gezocht. Ik ben zelf urenlang ondervraagd. Men keek ook in de richting van het Albanese milieu, terwijl zowel Sarah als ikzelf helemaal geen problemen hadden met de Albanezen uit de Izegemse regio, integendeel. Telkens ik tips aanbracht, werd ik zelf scheef bekeken. Ik werd zelf verdacht, had ik de indruk. Weet je dat ze me zelfs in mijn auto afgeluisterd hebben? Of ze dachten dat ik de oplossing zou kunnen aanreiken. Terwijl ik zelf in het duister tastte. Ik heb zelf jaren naar een doorbraak gezocht en mij er ziek in gemaakt, maar probeer het nu wat los te laten. Ik ben gestopt met vechten. Sarah zal ik natuurlijk nooit vergeten. Het was een heel lastige periode. Misschien wordt de zaak ooit wel nog eens opgelost, als iemand zijn mond voorbij praat.” Welke piste voor Diego meest voor de hand ligt? “Dat er in de Pulobar illegaal gestookte wodka werd verkocht. Maar sinds 2020 is niemand uit die entourage nog verhoord. Een doofpotoperatie.” Bij ondeskundige bereiding van alcohol ontstaat weleens methanol als bijproduct, waardoor een zeer gevaarlijke drank ontstaat. Bij Pulobar ontkenden ze dat destijds met klem.

Einde onderzoek?

Omdat alle pistes onderzocht zijn, en er geen extra nuttige onderzoeksdaden meer verricht kunnen worden, wil het Kortrijkse parket het onderzoek nu, zeven jaar na datum, afsluiten. Het is uiteindelijk aan de raadkamer om daar een beslissing over te nemen. Maar er is nog een sprankeltje hoop. Twee andere meisjes die destijds de Pulobar bezochten, bleken nadien ook methanol in hun bloed te hebben. “Na het drinken van champagne en cava”, getuigde een toen 37-jarige vrouw uit Ooigem (Wielsbeke), wat het mysterie nog groter maakte. Zij namen advocaat Thomas Vandemeulebroucke onder de arm en die is voorlopig niet akkoord met het afsluiten van het onderzoek. “Ik zal de raadkamer vragen die beslissing uit te stellen en eventueel nog extra onderzoeksdaden te bevelen”, zegt hij. “Ik wil dat elke steen in dit onderzoek omgedraaid wordt om de waarheid te vinden.” Inzage in het dossier moet duidelijk maken of dat al niet gebeurd is en wat er nog mogelijk zou kunnen zijn.

Methanol

Volgens toxicoloog Jan Tytgat is methanol – ook terug te vinden in industriële reinigingsproducten – in combinatie met gewone alcohol niet zo gevaarlijk. “In een waterige oplossing of in combinatie met frisdrank ligt dat anders. Het menselijk lichaam kan overigens best wat methanol hebben (25 gram zou dodelijk zijn, red.). Om het goedje te ontgiften, maakt de lever zelf een toxische stof aan – in de volksmond gekend als formol. Maar als de dosis te hoog is, kan methanol leiden tot blindheid en zelfs de dood.”

Eerbetoon

“Ik zou niet weten wie Sarah kwaad had willen berokkenen”, zei haar vriend Diego destijds. “Mijn vrouwtje – we waren al tien jaar samen – was bijzonder populair. Altijd goedlachs, een harde werker, positief ingesteld, een pleziermaker, geliefd door iedereen. We hadden beslist mijn appartement te verkopen en naar het buitenland te trekken. Daar keken we zo naar uit. Plots was er niets meer, vielen alle plannen met één vingerknip in duigen. Ziek worden, niet beseffen waarom, een hartaanval, de coma en plots: gedaan. Dat is keihard. De waarheid zal Sarah niet terugbrengen, maar ik hoop dat de speurders uitvissen wie hiervoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon voor Sarah.” Zover lijkt het dus nooit te zullen komen. Of toch? (LSi)