Vandalen viseren eindejaarborden N-VA in Lendelede

“Met ontzetting stelde onze lokale N-VA-afdeling vast dat vandalen de in december geplaatste N-VA – eindejaarborden ’s nacht probeerden in brand te steken en om te draaien”, zegt voorzitter Kevin Verhoyen.

“De vandalen hingen eerst een bord ondersteboven ”, zegt Kevin. “Enkele dagen later bespoten datzelfde bord met rode verf om het uiteindelijk in brand te steken en voor een deel zwartgeblakerd achter te laten. De vandalen deden ook een poging om een kunststofbanner, die aan de afsluiting van een privéwoning hing, in brand te steken. Wij stellen ons toch de vraag de vraag of die vandalen wel beseffen dat kon hebben voor die woning en de bewoonster! Die bewoonster is wel de N-VA genegen maar heeft verder geen enkel verband met de politiek. Die mevrouw en ikzelf (als voorzitter van N-VA Lendelede) dienden klacht in bij de politie.”