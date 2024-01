Vandalen halen letter van De Bunderboog van de gevel

De Vrije Basisschool De Bunderboog is het voorbije weekend het slachtoffer geworden van vandalisme. In de nacht van zaterdag op zondag namen vandalen de letters weg die op de schoolmuur prijken.

Het vandalisme in de Stationstraat in Moorslede werd zondagochtend opgemerkt door enkele mensen die op weg waren naar een activiteit van het Davidsfonds in jeugdcentrum de 4Link. Op het trottoir voor de school lagen de verschillende letters die de naam van de school vormen. “De letters lagen in een andere volgorde of gestapeld. Ze zijn er dus niet zomaar van gevallen. Dit is erg jammer”, aldus directrice Annelies Demuynck.

De school dient maandag een klacht in bij de politie. Inmiddels werd een oproep naar mogelijke getuigen gelanceerd op sociale media. Wie mogelijk iets gezien heeft, kan contact opnemen met de school of met de politie.