Twee jaar voorwaardelijke celstraf voor partnergeweld en verkrachting

Een 36-jarige man uit Oudenburg is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor verkrachting en herhaaldelijk partnergeweld. Aan het zwaarste incident hield het 48-jarige slachtoffer zelfs twee gebroken nekwervels over.

N.C. en zijn echtgenote stonden bij de politie al bekend voor intrafamiliaal geweld, steevast onder invloed van alcohol. Op 4 augustus 2020 klopte de vrouw echter zo goed als naakt en volledig bebloed aan bij de buren. Het slachtoffer werd die bewuste dag niet enkel verkracht, maar ook stevig toegetakeld door haar partner. Bij de feiten liep ze zelfs twee gebroken nekwervels op.

“Als hij drinkt, is hij een monster”

Het slachtoffer vorderde en kreeg een euro symbolische schadevergoeding. Na de feiten kwam het tot een echtscheiding, maar ondertussen is het koppel toch opnieuw samen. “Alles gaat goed nu we niet meer drinken. Want als hij drinkt, wordt hij een monster”, verklaarde ze op de zitting.

C. moest zich voor de strafrechter verantwoorden voor de feiten van 4 augustus, maar ook voor zes eerdere feiten van partnergeweld. Alcoholgebruik was volgens de verdediging toen de rode draad binnen hun relatie. De beklaagde werd in september 2020 vrijgelaten door de onderzoeksrechter en heeft sindsdien de alcohol afgezworen. “Als ze nu een terrasje doen, drinken ze een cola”, aldus meester Beatrice Waerenburgh.

Totaal alcoholverbod

De verdediging wierp op dat de politie niet meer tussenbeide moest komen. Het openbaar ministerie repliceerde dat het inderdaad beter lijkt te gaan, maar dat er toch nog twee interventies geweest zijn. Meester Waerenburgh drong met succes aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Het openbaar ministerie had zelf ook een dergelijke straf gevorderd. C. verklaarde zich onder andere akkoord met een totaal alcoholverbod.