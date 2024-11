Treinbegeleider slachtoffer van agressie op trein naar De Panne

Een treinbegeleider is dinsdagavond op de trein van Antwerpen-Centraal naar De Panne het slachtoffer geworden van agressie. De trein hield door het incident halt in Lokeren (Oost-Vlaanderen). Dat meldt Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS.

Het incident vond dinsdag rond 18.30 uur plaats. Wat er juist gebeurde, is nog niet bekend. De trein stopte door het incident in Lokeren, waar de reizigers konden overstappen op een andere trein. De politie kwam ter plaatse in het station van Lokeren, waar ook een ziekenwagen klaarstond om de treinbegeleider de eerste zorgen toe te dienen.

“De betrokken medewerker werd opgevangen door een collega”, zegt Temmerman. De NMBS zal de treinbegeleider ook juridisch ondersteunen, zodat een klacht kan worden ingediend.

De spoorwegmaatschappij veroordeelt het nieuw geval van agressie met klem. “De NMBS neemt zelf heel wat maatregelen om dergelijke agressies te vermijden, maar er is meer nodig. Het gaat om een maatschappelijk probleem, dat we onmogelijk alleen kunnen aanpakken. We herhalen daarom onze oproep tot respect, pleiten voor strenge straffen en benadrukken het belang van een zichtbare aanwezigheid van de politiediensten in onze stations en treinen”, aldus Temmerman.