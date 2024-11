Tandarts uit Hooglede verdacht van zedenfeiten op 16-jarig meisje

Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar een 70-jarige tandarts uit Gits wegens zedenfeiten. De man zou tijdens een consultatie een 16-jarig meisje betast hebben. Hij ontkent de feiten maar moet van het gerecht meteen zijn tandartspraktijk stopzetten. 25 jaar geleden werd hij al veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

Een meisje van net geen 17 jaar oud ging op woensdag 6 november langs voor een routinecontrole bij haar tandarts in Gits, een deelgemeente van Hooglede. De man werkt ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd nog altijd vier dagen op vijf in zijn praktijk. Tijdens het onderzoek zou hij zijn patiënte ongepast hebben aangeraakt.

De man geeft toe dat hij het meisje aan haar buik voelde en dat hij haar een kus gaf, maar houdt vol dat dit met toestemming gebeurde. De tandarts beseft naar eigen zeggen dat hij niet helemaal correct handelde maar ontkent dat hij strafbare feiten pleegde. Volgens hem gingen de aanrakingen niet verder dan haar buik.

Het meisje kwam na de consultatie echter zwaar overstuur thuis en vertelde dat de tandarts haar ook betastte aan haar slip en aan haar bh. Samen met haar moeder stapte ze meteen naar de politie om klacht in te dienen. Nadien volgde ook een onderzoek bij een zorgcentrum na seksueel geweld. Daar werd DNA afgenomen op de plaatsen waar het meisje aangeraakt zou zijn.

Vrij onder voorwaarden

De 70-jarige tandarts werd opgepakt voor verhoor en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De man blijft bij zijn standpunt dat hij geen strafbare feiten pleegde. De onderzoeksrechter besliste om de man niet naar de gevangenis te sturen maar vrij te laten onder voorwaarden. Hij moet zijn verdere medewerking verlenen aan het onderzoek, mag geen contact hebben met het slachtoffer of haar familie en krijgt een beroepsverbod opgelegd. Hij moet dus per direct stoppen met zijn tandartspraktijk.

Officieel wordt de man, die een vrouw en kinderen heeft, vervolgd voor het aantasten van de seksuele integriteit van een minderjarige, met als extra verzwarende omstandigheid dat hij als tandarts een vertrouwensrelatie had met het slachtoffer. Opmerkelijk is dat de man 25 jaar geleden al veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten, toen nog onder de juridische term van aanranding, die hij eveneens pleegde in zijn hoedanigheid van arts.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, onderzoekt de zaak nu verder en zal onder meer de gsm van de tandarts uitlezen om na te gaan of hij er geen seksuele problematiek op nahoudt. Zijn advocaat Bram Elyn is voorlopig karig met commentaar. “We wachten vooral de resultaten van DNA-onderzoek af”, aldus meester Elyn. “Gezien dit onderzoek nog volop loopt, geef ik verder geen commentaar.”