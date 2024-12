Steward Ian (18) minutenlang buiten westen tijdens Club Brugge-Lissabon door ontploft bommetje: “Dit is écht levensgevaarlijk”

“Mijn vriendin volgde de match op televisie toen ze plots een enorme knal hoorde. ‘Is alles oké met jou?’, stuurde ze meteen. Alsof ze voelde dat er iets was. Helaas was dat ook het geval.” Ian Soenen (18) raakte dinsdagavond gewond tijdens de wedstrijd Club Brugge-Sporting Lissabon. De jongeman was aanwezig in het stadion als steward in opleiding, maar een bommetje van de Portugese fans zorgde ervoor dat hij buiten westen ging. En dat minutenlang.

Ian Soenen (18) is afkomstig uit Roeselare en volgt een opleiding veiligheid aan het Sivi in Torhout. In het kader daarvan was hij dinsdagavond aanwezig in het Jan Breydelstadion als stagiar-steward. “Het moest een avond worden om nooit te vergeten”, zegt Ian. “Dat is het ook geworden. Alleen om een totaal verkeerde reden.”

Enorm lawaai

Want in de 20ste minuut van de wedstrijd was plots een luide knal te horen in het stadion. “Ik stond er vlakbij en viel neer ogenblikken nadat ik het enorme lawaai hoorde”, doet de jongeman zijn verhaal. “Het volgende dat ik weet, is dat ik wakker werd en verzorging kreeg. Na de ontploffing draaide ik volledig weg en ben ik minutenlang van de wereld geweest. Op mijn gsm had ik al een berichtje gekregen van mijn vriendin. Zij volgde de wedstrijd op televisie en had de knal óók gehoord. ‘Is alles oké met jou?’, stuurde ze. Alsof ze voelde dat er iets verkeerd was met me. Ik werd gelukkig goed opgevangen door de mensen van het Rode Kruis en enkele klasgenoten. Zelf moest ik even bekomen. Vlak nadien scoorde Club Brugge blijkbaar, maar daar weet ik niks van.”

Ian kwam gelukkig relatief snel terug bij zijn positieven, maar twee dagen later heeft de tiener nog steeds barstende hoofdpijn. Het gevolg van de ontploffing enkele meters naast hem. “De oorsuizingen zijn gelukkig verdwenen. Je moet weten dat ik in mijn vrije tijd ook dj ben. In mei maakte ik iets gelijkaardigs mee toen een knal mijn evenwichtsorgaan ernstig beschadigde. Ik ben dus extra gevoelig aan mijn oren.”

Klacht indienen

De 18-jarige jongeman is behalve stagiair-steward ook actief bij de jeugdbrandweer van Roeselare. “Ik wéét dus hoe gevaarlijk zo’n bommetjes en ander pyrotechnisch materiaal kunnen zijn. Het wordt tijd dat alle voetbalsupporters dat beginnen beseffen. Want helaas was dat bommetje niet het enige materiaal dat werd afgestoken. Na de wedstrijd smeten de Portugese fans – zo zag ik achteraf – zelfs een vuurpijl naar hun eigen spelers. Gelukkig zonder gevolgen. Maar nogmaals: het is écht levensgevaarlijk. Ik ben dan ook van plan om contact op te nemen met de politie en officieel een klacht neer te leggen. Dat het Portugese fans waren die de bommetjes gooiden, maakt de kans misschien kleiner dat ze geïdentificeerd worden, maar voor mij draait het om het principe. Ik wil niet dat de dader hier zomaar mee wegkomt.” (MM)