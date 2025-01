Sekswerker (33) die bloempot kapot slaat op hoofd collega na discussie voor de rechter

Op 16 november 2024 geraakten de gemoederen op een verkeerde manier verhit in de Pin Up Club in Bissegem. Een discussie tussen twee sekswerkers ontaardde, waarna de 34-jarige Perpetue M. haar collega aanviel. Ze riskeert nu zes maanden cel.

Dat het er wellicht af en toe wild aan toegaat, zal niet verbazen. Echter, op 16 november 2024 was dat niet op de manier die je zou verwachten. Pin Up Club, een erotische privéclub in Bissegem, werd namelijk het toneel van een hevige vechtpartij tussen twee van de sekswerkers die er werkzaam zijn.

Net voor de middag ontstond er een discussie tussen Perpetue M. (33) en een nieuwe collega over de afspraken die niet zouden nageleefd worden. Door – naar eigen zeggen – een combinatie van vermoeidheid, jaloezie en alcohol sloegen haar stoppen door. “Ze hing over de bar en trok de pruik van het hoofd van het slachtoffer”, vertelt de Procureur des Konings.

Er volgde duw- en trekwerk, waarna de beklaagde met een voorwerp gooide naar de andere vrouw. Ze werd vanachter de bar weggehaald door een medewerker, maar was niet tot bedaren te brengen. “Er ontstond een schermutseling, sloeg een champagnefles op het hoofd, waarna een klant probeerde tussen te komen. Zonder succes, want de beklaagde sloeg een bloempot kapot op het hoofd van het slachtoffer.”

De vrouw had een hoofdwonde en een vleeswonde in de schouder. Voor de feiten riskeert M. een celstraf van 6 maanden. Haar advocaat hoopte op de opschorting van straf. “Dit was een eenmalige catfight, intussen werken ze weer samen”, pleitte hij. “Om haar werk te kunnen blijven doen heeft ze een blanco strafblad nodig.” (JDW)