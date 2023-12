Seksverslaafde man vraagt begeleiding nadat hij 14-jarig meisje met mentale beperking misbruikte

Een 45-jarige man uit Waregem stelde seksuele handelingen met een veertienjarig meisje met een mentale beperking en riskeert twee jaar cel. De man gaf zijn fout toe en vroeg om begeleiding. “Door mijn problematiek ben ik verliefd op haar geworden, ik wou nooit iemand pijn doen.”

De beklaagde leerde het slachtoffer kennen omdat ze op school zit bij zijn zoon. Ook de man zelf heeft een lichte verstandelijke beperking. Op 3 mei vorig jaar deed hij zelf aangifte van de feiten.

“De beklaagde zocht contact met het slachtoffer via Facebook”, zei het Openbaar Ministerie. “Ze hebben bij hem thuis samen gedoucht en hij stelde seksuele handelingen in de slaapkamer. Hij betaalde haar ook 30 euro. De beklaagde gaf zelf aan dat hij seksverslaafd is en vroeg om begeleiding.”

“Hij wist dat onze dochter een kwetsbare prooi was en heeft daarvan geprofiteerd”, zei de moeder van het slachtoffer in tranen. “Hij wist toch dat ze op school hoorde te zijn, ze is getekend voor het leven.”

Op het proces sloeg de man mea culpa. “Ik besefte niet dat ze op school moest zijn. Het was nooit mijn bedoeling om haar te prostitueren, ik wou haar gewoon helpen. Mijn hart brak toen ik haar moeder hier in tranen zag. Chapeau dat ze mij niet aangevallen hebben, ik weet niet hoe ik zou reageren moest mijn zoon hetzelfde overkomen. Ik wil niets goedpraten.”

Naast de celstraf riskeert de man ook 4.000 euro boete. Vonnis op 16 januari. (JF)