Sam (25) voor het leven verminkt na laffe aanval met bierglas in café op Eiermarkt, dader riskeert veertig maanden cel

Een weekendje met vrienden in Brugge eindigde voor Nederlander Sam Coli (25) op 27 februari vorig jaar in een regelrechte nachtmerrie. In een café op de Eiermarkt sloeg een dronken Pool een groot bierglas in zijn gezicht kapot. “En dat alleen omdat ik was opgekomen voor een meisje dat hij lastig viel”, zegt de twintiger zuchtend. Zijn aanvaller stuurde zijn kat naar de Brugse rechtbank en riskeert veertig maanden cel.

“Ik heb altijd geleerd om mensen te helpen, maar plots was ik zelf de persoon die hulp nodig had”. Met tranen in de ogen las Sam Coli uit het Nederlandse Leiden donderdagochtend een brief voor in de rechtszaal. Wat hem op 27 februari vorig jaar overkwam op de Brugse Eiermarkt tart dan ook elke verbeelding. De twintiger was er op weekend met enkele vrienden en zette die bewuste zaterdagavond de bloemetjes buiten in café Ambiorix. Rond 1 uur ’s nachts liep het daar evenwel gruwelijk fout.

Een meisje kwam Sam en zijn vrienden om hulp vragen omdat ze voortdurend werd lastiggevallen door een dronken Poolse man. Sam besloot de man ter orde te roepen waarna de Pool het meisje met rust liet. “Maar nog geen vijf minuten later besloop de beklaagde zijn slachtoffer op laffe wijze langs achteren en sloeg een groot bierglas stuk in zijn gezicht”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste. De gevolgen waren niet min. De jonge Nederlander liep diepe snijwonden op in de hals en het gezicht. “Een stuk vlees van zijn rechteroor hing zelfs los”, aldus Vanneste.

Op basis van getuigen kreeg het gerecht een grote, magere man met een opvallend t-shirt van Philipp Plein in het vizier. Op basis van een geldafhaling met zijn bankkaart kon die geïdentificeerd worden als Rafal W., een 37-jarige Pool die in Nederland woont. “Eerder die nacht had hij ook al mensen lastiggevallen in het café Bras”, ging procureur Vanneste verder. “Op camerabeelden was te zien dat hij ook toen al een groot halve literglas in de handen had. En op sommige van zijn Instagramfoto’s droeg hij hetzelfde T-shirt.”

Afwezig

Vanneste vroeg veertig maanden cel voor W., die niet kwam opdagen voor zijn proces. De man legde eerder wel al verklaringen af waarin hij ontkende dat hij die nacht in Brugge was en dat iemand anders zijn bankkaart had gebruikt. “Maar dat is totaal ongeloofwaardig. In Nederland is hij trouwens ook gekend voor geweld. Voor zo’n figuren is geen plaats in onze maatschappij”, besloot de procureur.

“Toen ik mijn vrienden aan mijn ziekenhuisbed zag staan, met tranen in de ogen, besefte ik dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn”

In tegenstelling tot zijn aanvaller kwam Sam wél afgezakt naar de Brugse rechtbank. De brief die hij voorlas liet niemand onberoerd. “Toen ik mijn vrienden de ochtend na de feiten aan mijn ziekenhuisbed zag staan, met tranen in de ogen en een blik vol ongeloof, besefte ik dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Ik ben getekend voor het leven. Waarom moest dit in godsnaam gebeuren?”

Sam hield aan de aanval blijvende littekens over in zijn hals en gezicht. “Telkens ik in de spiegel kijk wordt ik aan die vreselijke nacht herinnerd”, zegt hij. “Mijn zelfvertrouwen verdween helemaal. Ik werkte in de evenementensector, maar dat lukte mij niet meer. Ik durfde mij niet meer te vertonen. Ik deed ook wat modellenwerk maar ook dat mag ik wel vergeten.” De jongeman vraagt een schadevergoeding van net geen 40.000 euro.

Psychologische hulp

Ook mentaal waren de gevolgen bijzonder zwaar voor de Nederlander. Hij zocht dan ook psychologische hulp. “Zaken die mij vroeger plezier schonken, spraken mij niet meer aan. De kleur verdween uit mijn leven en lange tijd liep ik rond met de vraag of ik ooit weer gelukkig zou worden. Mensen zeiden me nadien vaak dat ik eigenlijk geluk nog geluk heb gehad omdat het nog veel erger had kunnen aflopen. Maar dan denk ik: hoe kan je in zo’n situatie over geluk spreken?”

Maar stapje per stapje probeert Sam de draad terug op te nemen. “Ik praat terug met mensen, kom vaker buiten en ga ook al terug sporten. Na diepe dalen, komen er hoge pieken. Maar na dit proces keer ik nooit meer naar Brugge terug.” De rechtbank doet uitspraak op 8 juni. (AFr)