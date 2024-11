Ruzie op school loopt uit de hand: lerares op non-actief gezet nadat ze minderjarige leerlingen slaat

Een ruzie tussen een leerkracht en enkele leerlingen liep donderdag helemaal uit de hand in het MSKA in de Groenestraat in Roeselare. De school onderzoekt het voorval. De leerkracht werd op non-actief gezet en enkele leerlingen werden preventief geschorst: “Wij betreuren alvast wat er hier gebeurd is”, zegt Diter Den Baes, algemeen directeur van de Scholengroep 26.

Onder andere via YouTube wordt een filmpje verspreid waarin te zien is hoe een leerkracht van het MSKA en enkele leerlingen in discussie gaan. Die discussie loopt uit de hand en ze deelt enkele klappen uit aan een aantal leerlingen. Ondertussen zijn er andere leerlingen van de school die het voorval filmen. “Wij zijn inderdaad op de hoogte van een incident tussen een leerkracht en enkele leerlingen”, aldus Diter Den Baes, algemeen directeur van de Scholengroep 26 waaronder MSKA Roeselare valt.

Op non-actief gezet

Wat er gebeurd is en waarom er een discussie ontstond tussen de leerlingen en de leerkracht is voorlopig onduidelijk. “Maar het is duidelijk dat er wel een verhaal hangt aan wat er gebeurd is. We gaan grondig onderzoeken waarom dit gebeurd is. Zo gaan we alle leerlingen die mogelijks iets gezien hebben ondervragen”, luidt het bij de school. Het incident speelde zich af binnen het vierde middelbaar. De leerkracht werd inmiddels op non-actief gezet. Vrijdagmiddag nodigde de school de vrouw uit voor een gesprek over hetgeen er gebeurd is. “Hetgeen er gebeurd is kunnen we niet goedpraten. Dergelijke acties zijn ‘not done’, maar we willen eerst eens horen bij haar wat de aanleiding is.”

Ondertussen schorste de school ook preventief enkele leerlingen. “Dit verhaal heeft twee kanten, maar wij betreuren alvast wat er gebeurd is. Met onze school proberen we via tal van positieve activiteiten onze werking in de kijker te zetten.”