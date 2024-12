Rechter mild voor twintiger die nieuwe partner ex met luchtdrukpistool onder vuur nam in Zedelgem

Een 29-jarige man uit Blankenberge heeft voor de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen voor bedreigingen, slagen en verboden wapendracht. M.B. kreeg wel een resem voorwaarden opgelegd.

Op 20 januari kreeg de ex-vriendin van beklaagde M.B. het zwaar aan de stok met haar nieuwe vriend. Ze wou dat hij haar huis in Zedelgem verliet, maar omdat hij weigerde riep ze de hulp in van M.B. Die kwam meteen ter plaatse en bracht een airsoftwapen mee. Er volgde een schermutseling waarbij M.B. vier keer met het wapen schoot op de nieuwe vriend van zijn ex. Die liep lichte verwondingen op in het gezicht.

De procureur gaf toe dat het slachtoffer niet de braafste is en vroeg een werkstraf voor M.B. “Wat de beklaagde deed was niet de juiste oplossing. Hij had de politie moeten bellen”, klonk het. De verdediging vroeg de vrijspraak voor de slagen. “Dit was wettige zelfverdediging”, pleitte advocate Daphné Dumery. “Het slachtoffer had ermee gedreigd mijn cliënt neer te steken als hij kwam. Tijdens de ruzie greep hij ook effectief naar een mes.”

Maar de rechtbank oordeelde dinsdag dat er geen sprake is van wettige zelfverdediging. M.B. kreeg evenwel geen straf opgelegd, maar moet zich de komende jaren wel aan een resem voorwaarden houden. (AFr)