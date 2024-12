Rechter mild voor Ledegemnaar die kopstoot gaf aan man die zijn zus door wurging om het leven bracht

Tijdens een zitting van de strafuitvoeringsrechtbank in Brugge gaf Dylan V. (31) een kopstoot aan de man die zijn zus om het leven bracht. De Ledegemnaar kreeg hiervoor opschorting van straf.

Op 23 juli 2016 wurgde Marnick V. (38) tijdens een zware ruzie zijn partner Kimberly V. in een woning in Oekene, een deelgemeente van Roeselare. De correctionele rechtbank van Kortrijk achtte V. eind 2017 schuldig aan doodslag en veroordeelde hem tot vijftien jaar effectieve celstraf.

Op 20 oktober 2022 boog de strafuitvoeringsrechtbank in de gevangenis van Brugge zich over een eventuele vrijlating V. Ook de burgerlijke partijen, onder wie de broer van het slachtoffer, waren op die zitting aanwezig. Toen zij de zaal moesten verlaten, stapte Dylan V. op Marnick V. af en gaf hem een kopstoot. Die hield daar een neusbreuk en een hersenschudding aan over.

Volgens de gevangenisdirecteur was Dylan V. al opgefokt de zittingszaal binnengekomen en had hij moeite om zich tijdens de behandeling van de zaak in bedwang te houden. Zo zou hij voortdurend zijn armspieren hebben opgespannen. Toch oordeelde de rechtbank dat er geen sprake was van voorbedachtheid.

De rechtbank hield ook rekening met de specifieke omstandigheden. Tijdens een emotioneel zwaarbeladen zitting had Dylan V. immers te horen gekregen dat de man die zijn zus ombracht na zes jaar zonder enkelband zou vrijkomen. De Ledegemnaar, die in 2015 al eens opschorting kreeg voor slagen, gaf toe dat zijn reactie fout was en dat hij zijn zus daarmee niet terugkrijgt.

De rechtbank legde Dylan V. een proeftijd op van drie jaar. Als hij in die periode nieuwe feiten zou plegen, kan hij alsnog gestraft worden voor de kopstoot. Aan Marnick V. moet hij 138 euro schadevergoeding betalen. (AFr)