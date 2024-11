Politie pakt verdachte op nadat vandaal met spade vier autoruiten inslaat

Een vandaal hield zondagavond lelijk huis in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in het centrum van Torhout. Van vier geparkeerde wagens werd telkens met fors geweld de voorruit ingeslagen. De dader gebruikte daarbij naar verluidt een spade die hij in de omgeving vond. “Niet alleen de voorruit is verbrijzeld, ook mijn auto ligt vol glas. Dit bezorgt ons veel ellende”, zucht slachtoffer Melanie. De politie kon intussen een verdachte arresteren.

De feiten gebeurden zondagavond om 19 uur in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Daar staan een rij auto’s geparkeerd van inwoners van de vlakbij gelegen Langepijpstraat. Buren hoorden opeens een vreemd lawaai. “Het ging om doffe klappen, niet een maar meermaals”, zegt een bewoner. Samen met twee andere bewoners ging hij kijken. “In ieder geval niet normaal. Toen we op straat gingen kijken zagen we iemand die met een spade op de voorruiten aan het slaan was. Van zodra hij ons zag liet hij de spade vallen en vluchtte hij weg. Daarop belden we meteen de politie.” De dader gebruikte naar verluidt een spade die al een tijdje in de tuin van een bewoner staat. Hij sloeg twee voorruiten in, liet daarna twee auto’s in de rij ongemoeid, en sloeg daarna nog twee ruiten in.

Verdachte gearresteerd

De politie was snel ter plaatse en kamde meteen de buurt uit. Volgens de beschrijving zochten ze een man midden de 30, fors gebouwd en met een grote baard. Zondagavond kon hij niet meer gevat worden. De politie concentreerde zich toen op de vaststellingen en verhoren van de slachtoffers. Twee auto’s werden intussen getakeld, de twee andere volgen. Ook het vele glas op de weg werd opgekuist. “We zijn volop bezig met het onderzoek en de vaststellingen”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. “Intussen konden we een verdachte arresteren die mogelijks voldoet aan de beschrijving. Hij werd maandagochtend binnengebracht voor verhoor. Pas daarna zullen we weten of dit de dader is.”

Veel ellende

Een van de slachtoffers is Melanie M. (41). “Ik was thuis maar heb niets gehoord”, zegt Melanie. “Toen ik om 19.15 uur mijn kinderen wou ophalen zag ik alle schade en lichtte een andere eigenaar me in. Dit bezorgt ons veel ellende. Niet alleen de voorruit van mijn Opel Meriva is volledig vernield, de auto zelf ligt binnen vol glas. Dat wordt sowieso moeilijk om allemaal te verwijderen. Ik probeer wel vaak met de fiets te rijden en mijn kinderen gaan te voet naar school, maar voor veel zaken heb je toch de auto nodig. En de verzekering komt hier niet tussen. Als alleenstaande mama zijn dit sowieso weer veel onverwachte kosten dus hopelijk vinden ze de dader.” (JH)