Politie Oostende zoekt man die vrouw probeerde te verkrachten

De politie van Oostende is op zoek naar een man die afgelopen zomer een vrouw probeerde te verkrachten in Oostende. De man nam de vrouw mee naar huis, sloeg haar en greep haar bij de keel. Hij probeerde haar ook te verkrachten, maar de jonge vrouw kon zich losmaken. Op vraag van het parket van West-Vlaanderen verspreidde de politie een opsporingsbericht.

De feiten vonden plaats in de nacht van 22 op 23 juni tussen 4 en 5 uur. Het slachtoffer was op weg naar huis na een avondje stappen en wandelde naast haar fiets vanwege een platte band. De verdachte wandelde op een bepaald moment naast het slachtoffer en stelde voor haar te helpen en nam haar mee naar een woning. Plots kreeg de vrouw slagen in het gezicht, nam de man haar bij de keel en sleurde hij haar mee in de slaapkamer. Hij trachtte haar te verkrachten, maar de jonge vrouw wist zich te verdedigen en kon zich losmaken. Ze nam haar fiets en vluchtte naar huis.

Gefilmd

De vrouw herinnert zich niet meer exact de plaats van de feiten. Volgens de politie zou het gaan om een huis met een lichte of witte gevel in de buurt van de Torhoustesteenweg en de Hennepstraat. De verdachte werd ook op verschillende plaatsen gefilmd. De man is tussen de 30 en 40 jaar oud en heeft een opvallend kapsel. Zijn haar is aan de achterkant opgeschoren en langer bovenaan. Hij is breed geschouderd en spreekt Nederlands met een buitenlands accent. Hij droeg die avond een jeansbroek, een lichtkleurige polo of hemd, een donkere jas en zwarte klassieke schoenen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."