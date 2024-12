Parket West-Vlaanderen werkt samen met Kazerne Dossin tegen haatmisdrijven

Wie de discriminatiewetgeving overtreedt, kan door het parket van West-Vlaanderen worden doorverwezen naar de Kazerne Dossin in Mechelen voor een educatief traject. “Bewustwording en educatie vormen de kern van deze aanpak, die bijdraagt aan een inclusieve maatschappij”, zegt procureur des Konings Filiep Jodts.

Het parket van West-Vlaanderen wil mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan racistische uitspraken, negationisme, haatmisdrijven of andere vormen van discriminatie, naar Kazerne Dossin sturen. Dat is het Mechelse museum dat de Holocaust en de deportatie van Joden en andere groepen tijdens de Tweede Wereldoorlog herdenkt. “De aanpak wordt al door andere parketten toegepast en heeft een positieve impact op de gedragsverandering bij deelnemers”, zo zegt het parket.

Het traject loopt sinds november en is alleen mogelijk bij verdachten van wie het gedrag niet structureel of ideologisch gemotiveerd is, die geen geweld- of veiligheidsrisico vormen en die geen uitgebreid strafregister hebben. Het gaat om personen bij wie een educatieve aanpak meer impact kan hebben dan louter straffen. “Door de samenwerking met Kazerne Dossin krijgt de verdachte de kans om inzicht te krijgen in de schadelijke en haatdragende aard van zijn daden”, aldus het parket.

“Haat bestrijden begint met bewustwording”, legt directeur Tomas Baum van Kazerne Dossin uit. “Via dit educatieve traject tonen we hoe het verleden kan dienen als een krachtige spiegel.”

Vanuit justitie zijn er sinds 2021 in totaal 48 leertrajecten opgestart bij Kazerne Dossin, waarvan vijf West-Vlaamse trajecten. De meeste daarvan werden met succes afgerond.