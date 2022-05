Overvaller die slachtoffers dreigde te martelen wanneer ze naar de politie zouden stappen, krijgt straf met uitstel

Een eenentwintigjarige Oostendenaar is in beroep veroordeeld tot 37 maanden cel met uitstel voor enkele brutale overvallen. Hamza T. bedreigde samen met enkele kompanen een fietser in het Maria Hendrikapark in Oostende met een pistool. En in Brugge dreigde hij ermee iemand neer te steken als die zijn dure jas niet afgaf.

Hamza T. (21) bedreigde op 19 september 2020 jaar deed een groepje van een zestal jongeren – allemaal in het zwart gekleed en gemaskerd met capuchon-truien – een negentienjarige fietser stoppen in het Maria Hendrikapark in Oostende. De jongeman kreeg een pistool tegen zijn hoofd en moest zijn polshorloge van 300 euro en 250 euro cash afgeven. De politie kon de Oostendenaar en een minderjarige kompaan dankzij sociale media identificeren.

T. stond al bekend om zijn gebruik van geweld en wapens. Uit het onderzoek bleek dat K. in een Brugse pitazaak ook een dure jas van een klant stal. Hij dreigde ermee het slachtoffer anders neer te steken. In februari en mei 2021 werd in Oostende een jongere op een gelijkaardige manier afgeperst. Op de bus en op de trein maakte T. hem onder andere AirPods, een jas, parfum, sneakers en 100 euro afhandig.

“Ik kom je martelen als je naar de politie gaat”, zou de beklaagde bovendien gedreigd hebben. Hij kreeg 37 maanden cel, maar ging in beroep. Zijn advocate wees op zijn ongelukkige jeugd waarbij hij opgroeide zonder ouders. Bovendien viel zijn opleiding op zee in het water door de coronapandemie. Hij betwiste ook ooit wapens te hebben gebruikt. Ze vroeg daarom een straf met uitstel.

Eerder was hij al op 31 oktober 2020 veroordeeld voor gelijkaardige feiten tot 18 maanden waarvan de helft met uitstel. Procureur-generaal De Smet was dan ook niet mals. “Ik kom ook uit een arbeidersgezin en ik kon ook enkel dromen van een mooie dure jas. Maar ik ben geen straatrovertje geworden!”

Hij ging wel akkoord met een straf met uitstel onder strenge voorwaarden. “Maar dat is geen cadeau! Je gaat binnen de lijntjes moeten kleuren. Eens erover of zelfs maar erover is het afgelopen!” Het hof volgde die vordering en sprak de 37 maanden cel met uitstel onder voorwaarden uit. (OSM)