‘Misnoegde klant’ ontkent dat hij op camerabeelden te zien is bij vernielingen aan café: “Er zijn nog grote mensen”

Een zwaargebouwde man ontkent in de strafrechtbank van Veurne dat hij verantwoordelijk is voor een reeds vernielingen bij eetcafé De Dorpspompe in Ramskapelle vorig jaar. In de rechtbank werden camerabeelden bekeken waarop X.D. in het donker te zien is. “Maar dat ben ik niet. Er zijn nog mensen die even groot en fors zijn als ik en op een fiets rijden”, sprak hij.

Tussen de zomer van vorig jaar en 7 oktober vorig jaar werden verschillende vandalenstreken ontdekt bij eetcafé De Dorpspompe in Ramskapelle. “Een reclamedoek werd kapot gemaakt, banden werden lek gestoken aan het café en er werd lakschade aangebracht”, zegt de advocaat van De Dorpspompe. “Op 7 oktober kon de dader gefilmd worden op camerabeelden. Het was duidelijk X.D., een ex-klant. Hij reed weg op een damesfiets waarmee hij altijd naar het café kwam en toen de politie hem oppakte voor ondervraging had hij nog dezelfde jas aan als tijdens de feiten. Hij kwam vroeger regelmatig langs in de zaak maar kreeg minder drank om problemen te vermijden. Er ontstond een dispuut over de afrekening en daarna is hij niet meer teruggekomen. We vermoeden dat hij handelde uit wraak.”

Het café eist 2.700 euro schadevergoeding, een landbouwer wiens prikkeldraad stuk werd gemaakt om tot bij een reclamepaneel te kunnen eist 500 euro. Het parket eist drie maanden cel met uitstel en 400 euro boete. X.D. vraagt de vrijspraak. De zaak werd in het voorjaar uitgesteld voor extra verhoren en om camerabeelden toe te voegen. Alles wijst in de richting van X.D. en in de rechtbank werden de camerabeelden bekeken. “Er is niemand herkenbaar”, zeggen X.D. en zijn advocaat. “Je ziet een forsgebouwde grote man met een fiets en daarop fietszakken. Dat is het. Maar zo zijn er veel zo’n mensen.” De vrijspraak werd gevraagd. Vonnis op 10 januari. (JH)