Militair takelt man die opmerking maakt omdat hij voor steekt aan rij van toiletten op Gent-Wevelgem zwaar toe: werkstraf en boete

Een 26-jarige militair sloeg tijdens de koers van Gent-Wevelgem vorig jaar hardhandig een man in elkaar omdat die een opmerking maakte toen hij de rij aan de toiletten voorbij wou steken. Het slachtoffer was er achteraf zwaar aan toe. De militair krijgt 100 uur werkstraf en 1.600 euro boete, waarvan 600 effectief.

Op 24 maart vorig jaar stond Wevelgem in het teken van de aankomst van de jaarlijkse koers Gent-Wevelgem. “Klassiek bij zo’n groot evenement is de lange wachtrij aan het toilet”, zei de advocaat van het slachtoffer op het proces. “De beklaagde stak er echter iedereen voorbij en mijn cliënt sprak hem daar op aan.”

“Zijn reactie was totaal buiten proportie. Hij gaf mijn cliënt een kopstoot, duwde hem op de grond en bleef schoppen en slaan. Hij stampte ook op mijn cliënt zijn knie en die liep daardoor een langdurig letsel op.”

De man was maandenlang buiten strijd en kon volgens zijn advocaat pas begin 2025 terug stilaan opstarten op zijn werk. Ook het Openbaar Ministerie benadrukte op het proces de ernst van de feiten en sprak van bijzonder zinloos geweld. “Het feit dat de beklaagde militair is, maakt de feiten nog erger”, zei de procureur. “We zouden er mogen van uitgaan dat zij ten allen tijde hun zelfcontrole behouden.”

Op het proces gaf de man de feiten toe. “De vriendin van mijn cliënt had het net uitgemaakt en zijn hond was door de stress overleden”, zei zijn advocaat. “Hij ging zijn verdriet verdrinken en dronk zes Bacardi-cola’s. Het was een banale discussie, mijn cliënt beseft dat hij over de rooie ging. Achteraf bood hij wel zichzelf aan bij de politie toen een bericht over de feiten op Facebook verscheen.”

“Ik heb veel spijt”, zei de militair zelf. “Ik was geschrokken van mezelf.” Aan zijn slachtoffer moet de man voorlopig al 1.000 euro schadevergoeding betalen. De rechter stelde een deskundige aan om de uiteindelijke schade vast te stellen.