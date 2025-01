Man veroordeeld voor verkrachting ex (39) bij triootje: “Twee vrouwen die een rekening willen vereffenen”

“Ik had geen seks met haar, enkel met mijn toenmalige partner. Twee ex’en spelen onder één hoedje.” Een 49-jarige man uit Kortrijk hield na bijna 9 maanden in de gevangenis vol dat hij een 39-jarige ex-vriendin tijdens een triootje niet verkrachtte. De vrouw én de ex met wie hij wel seks had, vertelden een ander verhaal. De rechter hakte de knoop door.

Op 21 april 2024 trokken Mario V. (49) uit Kortrijk en Nathalie D. (57) uit Kuurne als koppel met een ander koppel en een 39-jarige ex van V. naar herberg ’t Landhuis in Bavikhove (Harelbeke). Er werd stevig gedronken en na afloop trok het gezelschap nog naar de woning van D. in Kuurne. Er volgden nog hapjes en nog wat alcohol. Toen de 39-jarige vrouw naar huis wou vertrekken, liep het volgens de openbare aanklager fout. “V. verbood haar te vertrekken, nam haar samen met zijn partner mee naar de slaapkamer, liet zich eerst oraal door D. bevredigen en dwong zijn ex daarna hetzelfde te doen. Hij dreigde er zelfs mee haar te vermoorden.”

Blouse

“Toen ze tegen stribbelde, scheurde hij haar blouse”, aldus advocate Floor Ameye, die het opnam voor het slachtoffer. “Hij ging op haar liggen en penetreerde haar. Toen ze thuis kwam, bleef ze maar huilen en douchte zich omdat ze zich vuil voelde en alles wilde wegspoelen. Hij belde haar zelfs nog op met de vraag geen klacht in te dienen en nog eens te dreigen. Ook D. belde haar nog en nam meteen het woord ‘verkrachting’ in de mond.” Als toenmalige partner van V. stond ook Nathalie D. mee terecht omdat ze meedeed met het triootje en de 39-jarige ex tegen haar wil op de mond en de vagina kuste.

Onderzoek in het Zorgcentrum voor Seksueel Geweld toonde heel wat blauwe plekken bij het slachtoffer maar leverde geen mannelijk DNA op. “Dat betekent niet dat het niet is gebeurd”, aldus Floor Ameye. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 5 jaar voor Mario V. en 3 jaar voor zijn toenmalige partner Nathalie D. De man bleef ontkennen. “Ik wilde vermijden dat ze nog dronken met de auto zou rijden. Daarom greep ik haar vast en nam ik haar mee naar boven”, klonk het. “Ik had enkel seks met D., niet met mijn ex.”

Onder één hoedje

“Hij zit in de cel door twee verklaringen van labiele vrouwen die onder één hoedje spelen”, vulde advocaat Gregory Everaert aan. “Ze willen een rekening met hem vereffenen. Er is geen DNA van hem bij het slachtoffer gevonden. Ze douchte zich pas de volgende ochtend, wond zich op over een andere profielfoto van haar ex terwijl ze wachtte om een verklaring af te leggen, verklaarde aanvankelijk dat hij haar niet bedreigde,… En D. was boos omdat hij ’s anderendaags bij een andere vrouw op café zat.”

Ex Nathalie D. verklaarde dat V. zijn andere ex tijdens het triootje wel degelijk verkrachtte. “Ze vermoedde al bij de start van de dag een plan van V. om een triootje te doen”, aldus advocaat Wim Vandenbussche. “Onder druk en dwang deed ze enigszins mee en daar heeft ze heel veel spijt van. Ze was bang, omdat V. onder invloed van alcohol gewelddadig en dwingend kon zijn. Hij riep dat ze moest luisteren en was precies een wolf. Ze had sterker moeten zijn maar voelt zich ook een slachtoffer.” De vrouw vroeg de vrijspraak voor verkrachting maar bekende de aantasting van de seksuele integriteit van de 39-jarige vrouw. “Ik ben er kapot van en beschaamd. Dit mag nooit meer gebeuren”, aldus D. “Ik wil voortaan als normale vrouw mijn verder leven leiden. Ik heb genoeg van die uitspattingen.”

De rechter sprak de vrouw inderdaad vrij voor verkrachting maar veroordeelde haar wel voor de aanranding, tot een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden. Mario V. kwam er minder goed vanaf: 4 jaar cel, waarvan 3 jaar effectief. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 5.300 euro betalen. (LSi)