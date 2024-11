Man raakt gewond op ‘t Zand in Brugge, politie voert sporenonderzoek

De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een incident op ‘t Zand. Daar werd woensdagochtend vroeg een man aangetroffen met snijwonden aan de hand. Een passant alarmeerde de politie, maar omdat de omstandigheden niet meteen duidelijk waren werd onder andere een sporenonderzoek uitgevoerd aan een café.

De oproep liep even voor 7 uur binnen bij de hulpdiensten. Bij aankomst van de politie en ambulance bleek effectief dat een man gewond rondliep op ‘t Zand. Hij had snijwonden, maar een directe verklaring was er niet. Omdat bij een nabijgelegen café een raam sneuvelde, werd daar een sporenonderzoek uitgevoerd om een eventueel verband in kaart te brengen. De man werd afgevoerd voor verzorging en wellicht zal zijn verhoor meer duidelijkheid brengen. Van levensgevaar was geen sprake en van eventuele betrokkenheid van derden is vooralsnog evenmin sprake.

© JVM

© JVM