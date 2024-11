Man ontkent herhaaldelijk partnergeweld: “Zij viel hém aan, daarom filmde hij haar”

“Om te kunnen bewijzen dat zij hém aanviel, is hij beginnen filmen.” De advocate van een 44-jarige man uit Ichtegem legde maandag op de rechtbank in Kortrijk zelfs een USB-stick met videobeelden neer om de rechter van zijn onschuld te overtuigen. Hij stond terecht voor partnergeweld.

De man van Turkse origine leerde zijn partner online kennen. Hij woonde toen nog in Duitsland maar na het huwelijk halfweg 2020 verhuisde hij naar België. Al vrij snel escaleerden de ruzies in Kortrijk en Waregem en mondden ze uit in slaande ruzies. De openbare aanklager wees met een beschuldigende vinger richting Sedat B. maar hij draaide de rollen om.

“Regelmatig werd zij zomaar hysterisch”, aldus zijn advocate. “Hij ging zelfs in zijn pitazaak slapen om ruzies te vermijden. Maar op een dag heeft ze ook daar alles op de grond gegooid. Van een alcohol- of gokprobleem, waarvan de vrouw hem beschuldigt, is evenmin sprake. De vrouw is heel manipulatief. Op den duur is hij beginnen filmen als ze hem aanviel. Telkens ze dat merkte, deed ze meteen alsof zij geslagen werd. Hij hield haar eens aan haar polsen vast om haar tegen te houden en raakte per ongeluk eens haar lip met zijn elleboog, meer niet.”

De openbare aanklager vorderde een celstraf van 15 maanden en een boete van 400 euro. Vonnis op 23 december. (LSi)