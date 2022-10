Man blijft ontkennen dat hij Bruggeling in elkaar sloeg die zijn wagen in de prak reed

Een 36-jarige man uit Oudenburg blijft ontkennen dat hij een Bruggeling die in beschonken toestand tegen zijn geparkeerde auto was gereden, heeft toegetakeld. Intussen heeft de man nog zaken op zijn kerfstok. “Het sterkt mij in mijn overtuiging dat hij een kort lontje heeft en deze feiten ook heeft gepleegd.”

Op 25 november 2017 belandde een Bruggeling in het ziekenhuis met een hersenbloeding en meerdere breuken in het gezicht. De man was op terugweg van een voetbalwedstrijd met zijn bestelwagen tegen een geparkeerde Opel Insignia geknald langs de Brugse Steenweg in Koolkerke. Hij kon zich niet meer herinneren wat er na het ongeval precies gebeurd was. Ook getuigen waren er weinig: sommigen beweerden niks te hebben gezien, anderen waren bang iets te verklaren uit angst voor represailles.

Maar een vader en zoon verklaarden wel dat ze een man hadden gezien die de bestuurder van de wagen verschillende keren in het gezicht had geslagen en bleef doorslaan toen de man al op de grond lag. Hij stopte pas toen een vriend hem er af sleurde. Nadien bleek het om B.K. (35) uit Oudenburg te gaan, de eigenaar van de geparkeerde maar ook gloednieuwe Opel Insignia. De man was op het moment van de feiten op bezoek bij een vriend en had zich voor de deur geparkeerd.

B.K. gaf toe dat hij na het ongeval naar buiten was gekomen en het slachtoffer had uitgescholden. Maar dat hij hem ook geslagen had, ontkende hij met klem. Wel verklaarde hij dat de bestuurder van de wagen was weggelopen en dat hij hem was achterna gelopen en heeft teruggeduwd richting het ongeval. De rechter in Brugge geloofde de man niet en veroordeelde B.K. tot twee jaar cel en 800 euro boete, beide de helft met uitstel. In beroep herhaalde de man zijn versie van de feiten. “Hij heeft enkel de man verhinderd de plaats van het ongeval te verlaten”, pleitte zijn advocaat Jorn Verminck. Hij wijst ook op het feit dat de man in zijn verhoor door de politie nooit heeft gesproken van slagen. Pas nadien zou er een klacht zijn gevolgd voor slagen. Volgens meester Verminck zouden de verwondingen dus enkel en alleen het gevolg zijn van het ongeval.

Verleden

Maar de procureur-generaal is wel overtuigd en wel door zijn recent strafverleden. Eigenlijk heeft de man nu nog een blanco strafblad, maar de procureur-generaal had opgemerkt dat de man recent nog werd vervolgd voor een moordpoging, verboden wapenbezit en in een tweede dossier nog eens is vervolgd voor een aanval met een bierglas. “Het sterkt mij in mijn overtuiging dat hij een kort lontje heeft en deze feiten ook heeft gepleegd.” Meester Verminck ontkende dat niet. “Maar de poging moord is door de rechtbank afgezwakt naar bedreigingen en daarvoor heeft hij 37 maanden met uitstel gekregen. Normaal gaan wij tegen deze straf niet in beroep. Voor de aanval met het bierglas moet hij nog voor de rechtbank verschijnen. In het verleden werd hij al eens vervolgd voor brandstichting, maar daarvoor is hij zowel in eerste aanleg als in beroep vrijgesproken.”

Het slachtoffer, dat op het moment van de feiten 1,75 promille alcohol in het bloed had, verscheen voor het ongeval eerder al voor de politierechtbank. Volgens zijn advocaat hield hij aan de feiten een hersenbloeding over en moest hij daardoor zijn broodjeszaak in Koolkerke overlaten. Dat hij aan de politie vlak na het ongeval niks heeft gezegd, komt volgens zijn advocaat door de slagen. Hij kon zich niet meer herinneren wat er na het ongeval precies gebeurd was. “Getuigen zagen hem na het ongeval als een losgeslagen hond op mijn cliënt vliegen. Hij bleef slaan tot mijn cliënt bewusteloos op de grond lag.”

B.K. blijft dat ontkennen: “Ik had rustig moeten blijven in plaats van in discussie te gaan, maar ik heb hem niet geslagen.” Uitspraak op 23 november. (OSM)