Man achtervolgd en aangereden: tot 18 maanden cel geëist

Drie mannen en een vrouw riskeren tot anderhalf jaar cel voor een gewelddadig incident waarbij ze een kennis in elkaar sloegen, opzettelijk aanreden en achteraf bedreigden. “Het was een dronkenmansaffaire”, zei de advocaat van een van de beklaagden.

Op 24 april 2021 kreeg de politie rond 2.30 uur ‘s nachts een vreemde oproep binnen. Een man vertelde hijgend dat hij achternagezeten werd door meerdere personen. Hij was geslagen en bloedde aan zijn hoofd.

Het slachtoffer zat samen met enkele andere personen in een wagen toen ze een lekke band kregen en ergens een loods in Wervik inreden. Daar zou ruzie ontstaan zijn, waarbij het slachtoffer tegen de auto stampte. Een 24-jarige man uit Mesen zou het slachtoffer daarbij boven zijn oog gesneden hebben met een kapotte fles. Op een verhoor ontkende hij dat, al kwam de man niet opdagen voor het proces.

De geslagen man nam te voet de benen, maar werd achtervolgd en aangereden. Omdat hij de politie gebeld had, namen ze zijn telefoon af. Toen later bleek dat hij in het ziekenhuis toch alles verteld had, dreigden ze nog zijn dochter in stukken te snijden.

Slechts één van de beklaagden kwam opdagen voor het proces. “Mijn cliënt wou enkel tussenkomen”, zei zijn advocaat. “Hij heeft niet de zware slag op de wenkbrauw toegebracht. Het blijft onduidelijk wie precies wat gedaan heeft.”

Vonnis op 25 november.