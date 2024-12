Man (43) bedreigt politie, plast op combi en verschanst zich: bijstandsteam haalt hem uit flat in Veurne

Een 43-jarige dolleman heeft zich maandagavond -en nacht flink misdragen in Veurne. Na een burenruzie verschanste hij zich in zijn appartement, bedreigde de opgekomen politie met een mes en bekogelde hij de combi’s vanop het balkon met borden. De man plaste ook op de politiewagens. Na vier uren kon een politiemacht hem overmeesteren en arresteren.

De politie Spoorkin werd maandagavond om 22:00 uur opgeroepen voor een burenruzie in een appartementsgebouw in de Ieperse Steenweg, in het centrum van de stad. Twee buren hadden het voor de zoveelste keer met elkaar aan de stok gekregen, deze keer voor nachtlawaai.

De politie kwam tussenbeide om te bemiddelen maar daar wilde de 43-jarige man niet van weten. De man, al gekend bij de politie, weigerde naar buiten te komen om het gesprek aan te gaan en verschanste zich in zijn appartement. De politie zelf stond met de combi’s opgesteld aan de straatkant, vlakbij het gebouw.

Opeens verscheen de man op zijn balkon en begon hij luidkeels de politie te bedreigen met een of meerdere messen waarmee hij stond te zwaaien. Voor de politie het sein om versterking op te roepen om verdere escalatie te vermijden. Politiezone Polder en een S.A.U. team van politiezone Oostende, een eenheid van bijzondere bijstand, repten zich ter plaatse.

Geplast op combi’s

Intussen bleef de 43-jarige man zich maar misdragen. Zo bekogelde hij op een bepaald moment de combi onder andere met borden en begon hij plots vanop zijn balkon op de politievoertuigen te plassen.

Hoewel de politie probeerde was geen enkele dialoog nog mogelijk met de man. Na de komst van een bijstandsteam werd besloten om het appartement binnen te vallen. De politie forceerde de deur en kon de 43-jarige man binnen snel arresteren.

Er vielen daarbij geen gewonden. Pas om 02:00 uur ‘s nachts was de situatie er voorbij. De man werd opgesloten in een politiecel en het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne, werd verwittigd. Zij moeten beslissen of de man voorgeleid zal worden.

(JH)