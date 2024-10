Man (34) die liefdesrivaal neerstak aangehouden: “Verleent volledige medewerking”

De 34-jarige Bruggeling die zaterdagmiddag de ex van zijn partner neerstak met een mes blijft aangehouden. Dat besliste de onderzoeksrechter. “Mijn cliënt verleent zijn volledige medewerking”, reageert advocaat Mathias Van Bellegem.

Een bezoekje aan zijn ex-vriendin eindigde zaterdagmiddag voor een 30-jarige man in een drama. Omstreeks 16 uur werden de hulpdiensten massaal ter plaatse geroepen naar de woning in de Waalsestraat, vlakbij het Koningin Astridpark in Brugge.

Het slachtoffer wilde daar nog enkele spullen ophalen, maar een confrontatie met de huidige partner van zijn ex-vriendin escaleerde al snel. De 34-jarige man stak er plots zijn liefdesrivaal neer. Het slachtoffer werd zwaargewond, maar verkeerde niet in levensgevaar.

De 34-jarige messentrekker werd opgepakt en verscheen maandag voor de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste hem aan te houden op verdenking van poging doodslag. Donderdag verschijnt de dertiger voor de raadkamer.

“Mijn cliënt verleent zijn volledige medewerking”, zegt advocaat Mathias Van Bellegem. Inhoudelijk kan ik niets kwijt over de zaak.” (CCA)