Man (32) bijt agent in ambulance en spuwt bloed in z’n gezicht: “We vragen een morele schadevergoeding”

In Passendale leidde een politie-interventie voor een man in quasi comateuze toestand tot een bijtincident in de ambulance, die hem naar het ziekenhuis bracht. De gebeten agent vraagt nu een schadevergoeding in de rechtbank.

Een man zorgde ’s nachts voor overlast ter hoogte van een appartementsgebouw in de dorpskern van de Zonnebeekse deelgemeente Passendale. Het bleek te gaan om een 32-jarige bewoner uit Georgië, die zijn sleutel niet vond nadat hij in dronken toestand thuiskwam. De politie werd ter plaatse gevraagd. “Ze troffen hem aan in het portaal van het appartementsgebouw in quasi comateuze toestand en belden een ambulance”, aldus de advocaat van een van de politie-inspecteurs, die zich maandag burgerlijke partij stelde in de correctionele rechtbank van Ieper.

Beet in pols

“Op het moment dat de man in de ambulance werd geplaatst, schoot hij voor een stuk wakker en werd hysterisch en agressief”, aldus de advocaat van de agent. “Mijn cliënt besliste om mee te gaan in de ambulance voor de rit naar het ziekenhuis. De man bleef agressief doen. In een poging en manoeuvre om hem te kalmeren werd mijn cliënt gebeten in de rechter pols. Aangekomen in het ziekenhuis bleef de man wild om zich heen slaan en spuwde met het bebloed speeksel in het gezicht van mijn cliënt en personeel van het ziekenhuis. Een test wees uit dat geen ziektes waren overgedragen. We vragen wel een morele schadevergoeding van 1.100 euro. De beklaagde verklaarde zich akkoord om dit bedrag af te betalen.”

Dronken

Voor weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen riskeert de man een celstraf van een maand met uitstel en een boete van vijftig euro. Op de beklaagdenbank werd de man bijgestaan door een tolk en hij verkoos een verdediging zonder advocaat. “Hoe komt het dat je in zo’n toestand was”, vroeg de rechter. “Ik had te veel gedronken op het verjaardagsfeest van mijn broer. Ik vond mijn sleutel niet meer en ben zo in slaap gevallen.”

“De politie is ter plaatse gekomen om u te helpen, omdat u daar lag”, aldus de rechter tot de man, die zei zich niks te herinneren van het bijtincident. “Now I know”, klonk het. “U hebt een blanco strafregister”, stelde de rechter. “Komt het veel voor dat je op die manier dronken op straat ligt?” De man gaf aan dat hij geen alcoholprobleem heeft.

Vonnis op 20 januari. (TP)