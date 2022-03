Lid van beruchte misdaadfamilie riskeert vijf jaar cel voor gruwelijke mishandeling vriendin in Torhout

Een 33-jarige Torhoutenaar riskeert in de Brugse rechtbank vijf jaar effectieve celstraf voor poging tot doodslag op zijn vriendin. Onder invloed van speed hield Koen V. (33), lid van een beruchte misdaadfamilie, zijn vriendin gevangen en verminkte haar op gruwelijke wijze. “Heel haar lichaam was schorteblauw geklopt. Een uur later en het was wellicht met haar gedaan.”

De helft van haar haren uitgerukt, dichtgemepte ogen, blauwe plekken over het hele lichaam, een klaplong en gebroken halswervels door wurging met een riem: de manier waarop Koen V. (33) in de nacht van 10 op 11 september vorig jaar zijn vriendin toetakelde in zijn woning op de Burg in Torhout tart elke verbeelding. De jonge vrouw belandde met levensbedreigende verwondingen in het ziekenhuis, maar overleefde de feiten. Ze stelde zich maandag samen met haar ouders burgerlijke partij in de Brugse rechtbank.

Aan de dood ontsnapt

“Ik heb in mijn carrière al veel gezien, maar dit nog niet”, stak Kris Vincke, advocaat van het slachtoffer, van wal. “Mijn cliënte was schorteblauw geschopt en geslagen. Geen plek op haar lichaam bleef gespaard. Volgens de artsen was orgaanfalen zelfs nabij. Gelukkig heeft een buurman aan de alarmbel getrokken, want een uur later was het wellicht met haar gedaan.”

Volgens Vincke had de politie de nacht van de feiten al drie keer aan de deur van V. gestaan na een melding wegens nachtlawaai. Maar omdat het ter plaatse muisstil bleef, waren ze telkens weer vertrokken.

De politie trof het slachtoffer onherkenbaar verminkt aan

Toen de buurman om 6 uur ’s ochtends nogmaals alarm sloeg kwam de politie opnieuw ter plaatse. “Hij had gehoord hoe de beklaagde tot twee keer toe geschreeuwd had dat hij heel de nacht op haar mulle zou slaan”, ging Vincke verder. “Hij liet de politie binnen en die trof het slachtoffer aan op de grond voor het bed. Ze was onherkenbaar verminkt. Overal lag bloed en haar. De beklaagde was op het dak gevlucht en had daar ook nog een halve pruik gedumpt.”

Gruwel

De aanleiding voor de feiten was volgens Vincke banaal. “Ze had hem zogezegd op een verkeerde manier gewekt door te masturberen. Mijn cliënte diende in zijn ogen tot niets en moest kapot. Hij kleineerde haar constant en hield haar zelfs in de gaten met een camera. Ze kon niet weg. Het was gruwel, gruwel, gruwel.”

Het slachtoffer had al enkele maanden een relatie met V. maar woonde nog maar een tweetal weken bij hem in. Dat ze zichzelf de nacht van de feiten bevredigd had ontkent ze met klem. “Ze verklaarde dat ze jeuk had en aan het krabben was”, stelde procureur Yves Segaert-Vandenbussche. “Hoe de beklaagde de feiten minimaliseert en de rollen omdraait, is alle schaamte voorbij. Haar ogen zaten zogezegd dik door cortizonezalf en hij deed de feiten af als een uit de hand gelopen ruzie, die al deels weer was bijgelegd. Ik vraag minstens vijf jaar cel.”

Volgens het parket was het geweld al meerdere dagen aan de gang. “De buren verklaarden trouwens dat ze nooit meer een normale nachtrust kenden sinds V. er woonde.”

De buren verklaarden dat ze nooit meer een normale nachtrust kenden sinds V. er woonde

Koen V. maakt deel uit van een beruchte West-Vlaamse misdaadfamilie, die bij het gerecht bekend staat voor diefstal, brandstichting, drugs, verkrachtingen en moord. Hij kreeg al eens vijf jaar cel opgelegd omdat hij in 2005 op amper zeventienjarige leeftijd drie basisscholen in brand stak. “Het wiegje van mijn cliënt was geen leuk wiegje om in geboren te worden”, pleitte advocate Nadia Lorenzetti.

“Te veel speed”

“Net als zijn broers en zussen moest hij als kind stelen en kreeg hij lijfstraffen van zijn vader. Na zijn celstraf bleef hij jarenlang op het rechte pad tot hij zijn werk als daklegger kwijtspeelde en opnieuw aan de drugs raakte. Hij schaamt zich diep over wat hij deed en besefte de ernst pas toen hij de foto’s zag bij de onderzoeksrechter. Hij barstte toen in tranen uit. De psychiater bevestigt trouwens dat de feiten niet typerend zijn voor hoe hij in het leven staat. Hij betwist wel dat hij zijn vriendin wou doden. Hij is niet de baarlijke duivel, maar gebruikte gewoon veel te veel speed.”

“Advocatentruc”

De procureur pikte het niet dat Lorenzetti de nadruk legde op het speedgebruik van V. als oorzaak van de feiten en aandrong op voorwaarden, zoals een drugsbehandeling. “Een vuile advocatentruc want dit is geen drugsdossier”, brieste hij. “Ik ken deze familie al lang en geef het je op een briefje: deze feiten waren de generale repetitie en de volgende keer staan we in de kapel (Brunokapel, waar de assisenprocessen plaatsvinden, red.) hiernaast.”

De uitspraak volgt op 11 april. (AFr)