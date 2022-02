Leidster (20) Blankenbergse jongerenbende beveelt afranseling zestienjarig meisje terwijl ze lachend staat te filmen: “Therapie is zinloos voor haar”

De leidster van een Blankenbergse jongerenbende riskeert in de Brugse rechtbank achttien maanden cel omdat ze een zestienjarig meisje brutaal liet afranselen door twee minderjarige kompanen. “Zelf stond ze te lachen terwijl ze alles filmde”, stelde procureur. M.C. (20) was niet aan haar proefstuk toe en zou volgens de gerechtspsychiater “onbehandelbaar” zijn.

“Kom je naar Blankenberge? Dan kunnen we onze ruzie bijleggen”. Het Snapchat-bericht dat M.C. op 5 augustus vorig jaar naar het toen zestienjarige slachtoffer stuurde leek veelbelovend. Maar eenmaal aangekomen in de badstad werd al snel duidelijk dat C. allerminst op verzoening uit was. Terwijl ze met haar slachtoffer stond te praten doken plotseling twee minderjarige handlangsters van haar op, allebei meisjes die goed gekend zijn bij de politie. “Ze sloegen en schopten het slachtoffer terwijl de beklaagde alles rustig met haar smartphone stond te filmen”, verduidelijkte de procureur. “Op de beelden was zelfs te horen dat ze stond te lachen met het brutale geweld.”

Volgens het slachtoffer zou C. haar gezegd hebben dat ze zelf niet kon slaan omdat ze meerderjarig was en dus voor de rechtbank kon komen. En daarom had ze twee minderjarigen geronseld. Het motief voor de afranseling bleek ook banaal. “Ze kon het slachtoffer niet uitstaan omdat ze friends with benefits was met haar beste vriend”, ging de procureur verder. “Ze verklaarde voorts aan de politie dat ze het allemaal best wel grappig vond. Op de vraag waarom ze niet tussenbeide kwam was haar antwoord duidelijk: ‘omdat ze geen respect voor mij toonde’.”

M.C. was niet aan haar proefstuk toe. Met haar bende terroriseerde ze al langer de Blankenbergse stationsbuurt. In februari vorig jaar lokte de toen 19-jarige C. samen met enkele kompanen een dertienjarig meisje in de val aan het Descampsplein. Het slachtoffer werd geslagen, vernederd en bestolen terwijl een bendelid alles filmde en de beelden op Instagram plaatste. “Als je naar de politie stapt sla ik je dood”, siste C. toen.

Amper een paar weken later werd C. via snelrecht voor de rechtbank gebracht. Rechter Gerda Weymiens gaf haar toen de volle laag. “Hoe jij hiervan genoot, is werkelijk om te kotsen”, brieste ze. Toch liet ze C. toe tot het drugbehandelingstraject, in de hoop de jonge vrouw terug op het rechte pad te krijgen. Dat bleek evenwel ijdele hoop. In november kreeg ze uiteindelijk 30 maanden cel, de helft voorwaardelijk, voor de afranseling en de verkoop van cannabis aan minderjarigen. C. zat op dat moment al in de gevangenis voor de feiten in augustus.

Vrijwillige opname

Op het moment van haar arrestatie was C. vrijwillig opgenomen in het Knokse ziekenhuis AZ Zeno. “Zij heeft psychiatrische hulp nodig maar ze vindt geen plaats in een instelling”, pleitte haar advocaat Mathieu Langerock destijds. “Ik zit tussen moordenaars en verkrachters opgesloten voor iets wat anderen gedaan hebben”, foeterde C., die naar eigen zeggen besefte dat ze psychiatrische hulp nodig heeft.

Maar in de loop van het onderzoek leverde gerechtspsychiater Hans Hellebuyck een vernietigend rapport af. Volgens hem is C. niet behandelbaar. “Door haar gevaarlijke ingesteldheid heeft therapie geen zin”, oordeelde hij. “Ze is veel te manipulatief en kan een negatieve invloed hebben op haar medepatiënten.” In die context vroeg de procureur maandag achttien maanden effectieve celstraf.

Meester Langerock vroeg maandag om zijn cliënte geen bijkomende celstraf meer op te leggen. “Mijn cliënte zit intussen zes maanden in voorhechtenis en wordt in de gevangenis psychisch begeleid. Ze is niet meer het meisje van zes maanden geleden.” De rechter, alweer Gerda Weymiens, was niet mals voor C. “Jij laat minderjarigen opdraaien voor je eigen voldoening”, schoot ze opnieuw met scherp. “We hebben alles geprobeerd, maar niets hielp.”

Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij in de zaak. “Mijn cliënte durft niet maar alleen naar Blankenberge”, pleitte haar advocaat. “Ze heeft ook geen vertrouwen meer in haar vrienden. Ze heeft een zwaar trauma opgelopen en hoorde zelfs dat de beklaagde vanuit haar cel anderen aanspoorde om wraak op haar te nemen. Ze is ook nog altijd in behandeling voor spanningshoofdpijn, die vermoedelijk het gevolg is van de stampen op haar hoofd.”

De uitspraak volgt op 14 maart. (AFr)