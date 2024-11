‘Kickboksstamp’ aan hoteluitbater levert Nederlandse toerist vier maanden cel op

Een 33-jarige Nederlander heeft voor de Brugse rechtbank vier maanden cel gekregen voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een hoteluitbater in Blankenberge.

De feiten speelden zich af op 7 juli vorig jaar in hotel Gatsby in Blankenberge. Beklaagde M.B., een Nederlander, verbleef er met zijn partner, maar bij het uitchecken liep het fout. B. raakte verwikkeld in een discussie met de zaakvoerder en gooide bij het verlaten van het hotel een bloempot omver.

De zaakvoerder kwam verhaal halen bij de beklaagde, maar die reageerde met wat een getuige omschreef als een achterwaartse ‘kickboksstamp’. Het slachtoffer werd geraakt in de knieholte van zijn rechterbeen en kwam ten val. Hij liep daarbij schaafwonden op aan de schouder en knie.

M.B. kwam niet opdagen voor zijn proces. De man liep in het verleden al veroordelingen op. (AFr)