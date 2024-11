Jong katje van Jonathan beschoten met een loodjesgeweer: “Niet de eerste keer dat dit gebeurt”

In de Sint-Bavostraat in Tielt is zaterdagnacht een jong katje beschoten met een loodjesgeweer. Het diertje heeft ernstige verwondingen opgelopen en kijkt aan tegen een mogelijke operatie. Eigenaar Jonathan Bral is dan ook op zoek naar tips over de mogelijke dader.

Jonathan Bral woont sinds juni in de Sint-Bavostraat in Tielt, samen met zijn katje. “Het is een heel aanhankelijk beestje”, vertelt hij. “Ze is nog maar anderhalf jaar oud, en komt vaak knuffelen. Ze zou dus nooit een vlieg kwaad doen.”

“Zondagochtend omstreeks 10 uur kwam ze al strompelend thuis”, gaat Jonathan verder. “We zagen ook bloedsporen op de stenen, dus we wisten meteen dat er wat aan de hand was. We dachten dat ze misschien een pootje had gebroken nadat ze verkeerd was neergekomen na een val, dus we hebben haar zondag zoveel als mogelijk laten rusten en maandag binnengebracht bij de dierenarts.”

Amputatie

Daar bleek het verdict een stuk zwaarder dan voorspeld. “Ze bleek niet gevallen, maar wel beschoten met een loodjesgeweer”, zegt Jonathan. “Een van de botjes in haar pootje is volledig verbrijzeld, het loodje ging volledig door het bot en moest door de dierenarts verwijderd worden. We hebben nu drie opties: of een dure operatie van een slordige 2.500 euro, zonder garanties, ofwel amputeren ofwel laten spalken.”

Jonathan lanceerde een oproep waarin hij mensen vraagt om tips over de mogelijke daders. “Enerzijds om een deel van de medische kosten te kunnen recupereren, maar anderzijds ook om ervoor te zorgen dat dit niet meer kan gebeuren”, zegt Jonathan. “Navraag bij de buurt maakte duidelijk dat dit niet het eerste geval is. De gemelde gevallen zijn heel verspreid, maar we hebben buren waarbij hun katje twee jaar geleden ook beschoten is.”

Geschokt

“We zijn enorm geschokt dat zoiets kan gebeuren”, vervolgt Jonathan. “Of het nu gaat om een kwajongensstreek of omdat het dier ergens was waar ze niet moest zijn, we hopen dat we er met deze oproep mee kunnen voor zorgen dat dit niet meer voorvalt. Alle informatie, hoe klein ook, kan helpen en mag doorgegeven worden aan ons of aan de politie. We zijn ook bereid om een premie uit te reiken voor de gouden tip.”

Wie informatie heeft, kan contact opnemen met Jonathan Bral via Facebook, of kan een eventueel anonieme tip indienen bij de lokale politie. (CS)