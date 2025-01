In Oostburg neergestoken man overleden: verdachte uit Knokke-Heist opgepakt

In de Nederlandse stad Oostburg, deel van het Zeeuws-Vlaamse Sluis, is een Belg donderdag betrokken geweest bij een dodelijk steekincident. Het slachtoffer was ook een Belg. De verdachte zit in de cel in Nederland. Dat melden Nederlandse media vrijdag.

De Nederlandse politie kreeg donderdag rond 21.15 uur een melding over een gebeurtenis in een auto aan de Commerswerveweg in Oostburg. De 67-jarige bestuurder, een man uit Aalst, bleek zwaargewond. Er zat ook een vrouw in de auto. Volgens de Nederlandse politie ging er een ruzie in de auto vooraf aan het steekincident.

De verdachte, die ook in de auto zat, vluchtte weg. Na oproepen op Burgernet en sociale media werd hij even verderop, in Zuidzande, aangehouden. Volgens Omroep Zeeland kenden de drie inzittenden elkaar.

Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De verdachte is een 44-jarige man uit Knokke-Heist. Hij blijft ook vrijdag in de cel en moet maandag verschijnen voor de Nederlandse rechter-commissaris.