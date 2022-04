Hongerige klant verliest geduld: twee jaar celstraf met uitstel voor steekpartij in Oostendse pizzeria

Een 24-jarige Afghaan heeft in de Brugse rechtbank twee jaar celstraf met uitstel gekregen voor een steekpartij in een Oostendse pizzeria.

Op 6 oktober vorig jaar plaatste Esmatullah H. telefonisch een bestelling bij King Pizza langs de Torhoutsesteenweg in Oostende. Toen hij vernam dat hij meer dan een half uur ging moeten wachten begon hij de uitbater uit te schelden. “Er vielen grove woorden, waarop de uitbater zei dat de beklaagde dat maar eens in zijn gezicht moest komen herhalen”, verduidelijkte procureur Jochen Van Aalst. “Dat had hij misschien beter niet gedaan.”µ

Keukenmes

H. trok naar het restaurant om verhaal te halen. Het kwam tot een hevige discussie waarbij H. een groot keukenmes bovenhaalde. Daarmee stak hij de uitbater, eveneens een Afghaan, drie keer in het rechterbeen. “Een vierde messteek schampte gelukkig af op de gsm van mijn cliënt”, verduidelijkte Vincent Christiaens, de advocaat van het slachtoffer. De neef van de uitbater kwam tussenbeide en liep enkele snijwonden op aan de rug.

“Zelfverdediging”

Bij de verdediging klonk een totaal ander verhaal. “Volgens mijn cliënt haalde de zoon van de uitbater dat mes boven”, pleitte meester Michel Simoens. “Mijn cliënt nam dit af en sloeg op de vlucht. Maar ze haalden hem in en sloegen hem tegen de grond. Bij het afweren heeft hij hen verwond met het mes. Dit was wettige zelfverdediging.”

Volgens de procureur spreken getuigen de versie van de verdediging tegen. Volgens die getuigen bracht H. het mes zelf mee en ging de agressie van hem zelf uit. Meester Simoens drong tevergeefs aan op de vrijspraak. (AFr)