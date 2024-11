“Hij mocht zijn gang gaan als hij zin kreeg”: man ontkent dat hij vriendin in haar slaap verkrachtte

Een 44-jarige man uit Bornem riskeert drie jaar cel omdat hij in Oostende zijn vriendin zou verkracht hebben terwijl zij sliep. Volgens de man was er toestemming voor seks.

Op 26 mei 2020 verwittigde de zus van het slachtoffer de politie. Ze beweerde dat beklaagde R.V. haar zus drank en drugs toediende. Als ze voldoende versuft was zou V. ook seksafspraakjes regelen tegen betaling. Het slachtoffer gaf toe dat V. dergelijke voorstellen had gedaan, maar naar eigen zeggen had ze dit altijd geweigerd.

Enkele dagen later diende het 48-jarige slachtoffer alsnog een klacht neer tegen R.V. Ze verklaarde dat ze in maart eens wakker was geworden terwijl de beklaagde seks met haar had. Naar eigen zeggen slaapt de vrouw altijd heel diep. Ze sloot niet uit dat R.V. haar in de maanden ervoor ook al eens verkracht had in haar slaap.

R.V. verklaarde dat het om seks met wederzijdse toestemming ging. “De afspraak was dat mijn cliënt zijn gang mocht gaan als hij zin kreeg”, pleitte zijn advocaat Bart Schuermans. Maar de burgerlijke partij wierp op dat iemand die slaapt onmogelijk toestemming kan geven voor seks. Volgens de procureur erkende V. in een chatgesprek met kameraden dat er eenmalig sprake was van ‘slaapseks’ zonder toestemming.

De verdediging vroeg de vrijspraak en benadrukte dat het slachtoffer na het vermeende misbruik nog enkele maanden het bed deelde met V. De rechtbank doet uitspraak op 23 december. (AFr)