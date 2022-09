Hertsbergenaar die op E40 koppel klem reed en bedreigde met ijzeren staaf biedt bij start proces zijn excuses aan

De 41-jarige Hertsbergenaar die in augustus vorig jaar op de E40 in Loppem een wagen klem reed en het inzittende koppel bedreigde met een ijzeren staaf, heeft zich bij de start van zijn proces geëxcuseerd. “Ik voel veel schaamte”, zei Kenneth B. Zijn woorden maakten weinig indruk op de slachtoffers. “Uw excuses komen een jaar te laat”, gaf Jozef Mertens de man een bolwassing. “Zonder mijn ervaring als rij-instructeur waren er die dag doden gevallen.”

Jozef Mertens (57) en zijn vrouw Annemarie Heusdens (55) uit het Vlaams-Brabantse Kortenaken reden dinsdagochtend 2,5 uur om de start van het proces in de Brugse strafrechtbank bij te wonen. Tijdens hun rit passeerden ze de plaats waar ze op 26 augustus vorig jaar doodsangsten uitstonden. De twee waren die avond in hun Porsche op weg naar hun tweede verblijf in Nieuwpoort toen ze op de E40 in Beernem plots te maken kregen met een bumperklever. “Ik reed 117 per uur tijdens een inhaalmanoeuvre op de derde rijstrook en dat zinde hem duidelijk niet”, doet Jozef het hallucinante verhaal. “Hij claxonneerde hevig en maakte heel wat misbaar. Wat verderop kwam hij naast ons rijden en ging hij dreigend met een ijzeren staaf over de keel.”

De bestuurder van de oude Mercedes kalmeerde maar niet en probeerde de wagen van Jozef en Annemarie in de daaropvolgende kilometers tot zeven keer toe van de weg te rijden. Ter hoogte van Loppem slaagde hij er uiteindelijk in om het koppel klem te rijden op de rechterrijstrook. Op de beelden die de doodsbange Annemarie met haar gsm kon maken is te zien hoe de dolleman uit zijn auto stapte en met de staaf in de hand op hun wagen afstormde. Jozef bleef koelbloedig en kon wegrijden. Achteraf bleek dat de wegpiraat eerder die avond in Drongen al de wagen van een koppel uit Kontich had geramd.

Psychische problemen

Dader Kenneth B. (41) uit Hertsberge kon op basis van zijn nummerplaat snel worden geïdentificeerd en zat een maand in voorhechtenis. Bij zijn vrijlating kreeg hij een rijverbod opgelegd. Hij moest ook psychologische hulp zoeken. Het parket vervolgt de man voor poging tot doodslag, kwaadwillige belemmering van het verkeer, bedreigingen en verboden wapendracht.

Bij de start van het proces dinsdagochtend richtte B. zich tot Jozef en Annemarie en bood zijn excuses aan. “Ik voel veel schaamte”, sprak hij. Zijn woorden vielen evenwel niet in goede aarde bij het koppel, dat voor het eerst terug oog in oog stond met hun agressor. “Uw excuses komen meer dan een jaar te laat”, las Jozef de Hertsbergenaar de levieten. “We hebben al die tijd niets van u gehoord. Zonder mijn ervaring als rij-instructeur had ik u geen zeven keer kunnen ontwijken en waren er die dag doden gevallen.”

Volgens zijn advocaat Toon Deschepper kampte B. op het moment van de feiten met psychisch problemen. “Hij was een tijdje opgenomen maar wordt nog steeds ambulant begeleid. Het gaat al veel beter.” Het koppel uit Kontich werd al vergoed en is geen burgerlijke partij in de zaak, die op 14 februari gepleit wordt. (AFr)