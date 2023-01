Geen straf voor vijftiger uit Anzegem die dertienjarige voetbalspeler sloeg tijdens match in Knokke

Een 53-jarige man uit Anzegem krijgt van de Brugse rechtbank geen straf opgelegd voor de slag die hij uitdeelde aan een dertienjarige voetballer in Knokke.

Op 5 december gingen de jeugdploegen van Royal Knokke FC en Zwevegem Sport met elkaar in duel in Knokke. De situatie liep uit de hand toen een supporter van de bezoekende ploeg een slag uitdeelde aan een toen dertienjarige speler van Knokke. De politie kwam ter plaatse en stelde een verdikking en rode plek vast op de linkerkaak van het slachtoffer.

In bescherming

Zowel het slachtoffer als de trainer van Zwevegem wezen D.V. (53) uit Anzegem aan als dader. Een tiental maanden na de feiten zwakte de trainer zijn verklaringen evenwel terug af. Naar eigen zeggen had hij niet gezien of er slagen vielen. Volgens de rechter was dit niet meer dan een poging om de Anzegemnaar in bescherming te nemen, nu hij ook trainer was van diens zoon.

Impulsieve reactie

D.V. zelf betwistte de feiten niet. “Het was een impulsieve reactie”, verklaarde hij. “Ik dacht dat mijn zoon een slag had gekregen van het slachtoffer.” De verdediging stuurde met succes aan op de gunst van de strafopschorting. Als de Anzegemnaar binnen de drie jaar nieuwe feiten zou plegen kan alsnog een straf worden opgelegd. (AFr)