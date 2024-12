Furie krijgt alcoholverbod nadat ze politieman in edele delen trapt

Een vrouw uit Koekelare krijgt zes maanden celstraf met uitstel en 400 euro boete omdat ze als een furie gekleed in pyjama de politie tekeer ging en een politieman in de edele delen trapte. S.P. kreeg een strikt alcoholverbod opgelegd.

De politie Polder werd op 16 oktober vorig jaar opgeroepen naar de Tuinwijk in Koekelare. Een dronken vrouw zorgde er voor amok op straat en was enkel gekleed in pyjama en pantoffels. Ze was duidelijk onder invloed van drank of andere middelen en bleef schreeuwen. Toen de politie dichterbij kwam verstopte ze zich wel snel in de struiken. S.P., die in Koekelare woont, kon weliswaar opgepakt worden.

“Maar ze verzette zich hevig en was erg agressief”, zegt de advocaat van politiezone Polder. “Ze bleef stampen en slaan en sloeg met haar boeien tegen de ramen in de combi. Aan het commissariaat leek ze wel gekalmeerd maar eenmaal haar boeien af waren gaf ze een politieman een kniestoot in de edele delen. Hij voelde zich erg misnoegd door dit gedrag.” De politieman kreeg 500 euro schadevergoeding, en de politiezone zelf 125 euro. S.P. kreeg zes maanden cel met uitstel onder voorwaarden. Zo kreeg de vrouw een strikt alcoholverbod opgelegd. (JH)