Elleboogstoot met zware gevolgen in gesloten centrum voor illegalen in Brugge levert twee jaar cel op

Een 35-jarige Marokkaan heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar cel gekregen, waarvan zes maanden met uitstel, voor geweld tegen een begeleider van het gesloten centrum De Refuge. De elleboogstoot van Jaoud B. had ernstige gevolgen.

Op 5 februari 2024 deden zich enkele kleine incidenten voor tijdens de wandeling in het gesloten centrum voor illegalen De Refuge in Brugge. Beklaagde Jaoud B. werd daarom sneller dan de rest weer naar binnen gehaald, maar dat zinde hem duidelijk niet. De dertiger deelde een elleboogstoot uit aan een begeleider, die op zijn rug viel. De gevolgen waren niet min, want het slachtoffer was meer dan vier maanden werkonbekwaam.

Jaoud B. werd intussen gerepatrieerd naar Marokko en kwam op 20 december dan ook niet opdagen voor zijn proces in de Brugse strafrechtbank. Door de lange werkonbekwaamheid was de minimumstraf twee jaar cel. B. beschikte nog over een blanco strafblad, maar zou onder een andere naam wel al veroordelingen hebben opgelopen voor drugsfeiten en geweld. (AFr)