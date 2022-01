Eerst pak slaag, twee dagen later gehuwd: “Huwelijksdatum stond al 6 maanden vast”

Twee dagen nadat hij zijn partner enkele rake klappen gaf, stapte een man uit Aalbeke (Kortrijk) met haar in het huwelijksbootje. Dat bleek op de rechtbank in Kortrijk, waar hij zich vooralsnog voor het partnergeweld moest verantwoorden. “Nu gaat alles goed”, klonk het.

Op 30 augustus 2021 raakten Mourad El A. en zijn partner op de parking van de Aldi in Menen in een hevige discussie verwikkeld. El A. verdacht haar van bedrog. Hij sleurde haar in de wagen en gaf haar enkele rake klappen, zelfs toen ze huiswaarts reden. Thuis vatte hij het plan op om zijn vermeende liefdesrivaal met een mes eens een lesje te leren. Dankzij een oproep naar de politie kon hij onderweg onderschept worden en kon erger vermeden worden. Zijn partner liep enkele kneuzingen op en hield er ook een hersenschudding aan over. Of die verwondingen al volledig weg waren voor de huwelijksfoto’s was niet duidelijk. Twee dagen later stapte het koppel immers in het huwelijksbootje. “Dat huwelijk lag nu eenmaal al 6 maanden vast”, aldus El A. “Alles gaat nu goed.” De openbare aanklager vorderde een celstraf van 6 maanden en een boete van 800 euro. Vonnis op 2 februari. (LSi)