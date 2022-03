Dronkenlap uit Wakken die agent probeerde te wurgen met badgehouder krijgt vijf jaar voorwaardelijke celstraf

Een 43-jarige Pool uit Wakken heeft in de Brugse rechtbank vijf jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor poging tot doodslag op een agent.

Op 23 januari vorig jaar was Marek J. in zwaar beschonken toestand tegen voorbijrijdende wagens aan het springen in Wakken. De politie kwam ter plaatse en trof de man aan op de grond onder een deken. Omdat hij geen sigaret kreeg begon J. met zijn hoofd op de grond te bonken. Toen een agent dit probeerde te verhinderen gingen de poppen aan het dansen.

De razende Pool ging de agent te lijf en probeerde zijn dienstwapen te grijpen. Dat mislukte maar hij kon wel zijn wapenstok afnemen en deelde daar vervolgens enkele rake klappen mee uit. Daarna greep J. naar de badgehouder van de agent en probeerde hem daarmee te wurgen. “Langdurig en met volle kracht”, pleitte de advocaat van het slachtoffer. “Mijn cliënt keek de dood in de ogen.”

Toen zijn eigen zoon naar buiten kwam en hem sloeg met een knuppel loste J. zijn greep. De collega van het slachtoffer had intussen het koordje van de badgehouder doorgeknipt. Met de hulp van een tweede patrouille kon J. uiteindelijk naar de cel worden overgebracht. Maar ook dat verliep niet zonder slag of stoot. “Hij drinkt tot twee liter wodka per dag”, pleitte zijn advocaat. “Dat zorgt wel vaker voor problemen.”

Volgens de verdediging had J. niet de intentie om de agent te doden. “Hij had dat touw wel vast maar heeft de keel niet toegeknepen”, pleitte meester Mathieu Desmet. “Bovendien maakte geen enkele getuige melding van een wurgpoging. De ambulanciers spraken enkel over schoppen, slaan en bijten.”

De rechtbank zag dit evenwel anders en veroordeelde de Pool tot vijf jaar voorwaardelijke celstraf. J. moet onder meer zijn drankprobleem aanpakken. Aan de slachtoffers kende de rechtbank in totaal ruim 4.000 euro schadevergoeding toe. (AFr)