Discussie over drugsschuld ontaardt in steekpartij: Bruggeling riskeert twee jaar celstraf

Tijdens een ruzie over drugs plantte Hedayat S. (30) een mes in de oksel van een kennis. De Afghaanse Bruggeling riskeert hiervoor twee jaar cel.

Op 4 oktober 2023 kwam het tot een zware ruzie tussen Hedayat S. en een toen 25-jarige man in een Brugse woning. Die laatste had bij S. nog een schuld van 120 euro na de aankoop van cannabis. Volgens het Openbaar Ministerie trok S. tijdens de schermutseling een mes en stak hij hiermee in de linkeroksel van het slachtoffer, dat naar het ziekenhuis werd overgebracht maar niet in levensgevaar verkeerde.

Tijdens zijn verhoor ontkende S. de messteek met klem. De procureur verwees evenwel naar de verklaringen van een getuige, die stelde dat S. hem verteld en zelfs getoond had hoe hij had gestoken. In de gsm S. werden bovendien dreigende berichten ontdekt. Of de man de feiten nog steeds betwist is niet duidelijk aangezien hij maandag zijn kat stuurde naar het proces in de Brugse strafrechtbank.

De procureur vroeg twee jaar cel voor S. De Afghaan liep in het verleden al zes correctionele veroordelingen op, onder meer voor drugs, slagen, wapens en bedreigingen. De rechtbank doet uitspraak op 18 februari. (AFr)