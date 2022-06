Dieven kraken kluis van café Gouden Bank in Gullegem

In de nacht van zondag op maandag werd ingebroken in café Gouden Bank op de hoek van de Bankstraat en Driemasten in Gullegem. De daders gingen zeer driest te werk en braken de kluis van de zaak uit, forceerden ze en gingen met de hele recette van de afgelopen dag aan de haal.

Het was de poetsvrouw die op maandagochtend de ravage ontdekte die de inbrekers hadden achtergelaten. “Ze hebben met een hamer en zwaar materiaal de kluis, die verankerd zat en bovendien nog eens ingemetseld was, gewoon uit de muur getrokken”, zeggen zaakvoerders Diederik Hanssens en Peggy Souffriau. “Daarna was het blijkbaar niet zo moeilijk meer om het ding via de achterkant te forceren en leeg te plunderen.”

Professionals

Hoeveel geld ze mee hebben, durft het koppel niet zeggen. “We hadden met Pinksteren veel volk over de vloer gehad en goed onze boterham verdiend. De kluis zat dus goed vol.”

Behalve de omzet die ze kwijt zijn, hebben Diederik en Peggy ook nog de hoge kost om alles te laten repareren.

“Dit keer moeten het echt wel professionals geweest zijn”, meent Diederik. “Acht maanden geleden hadden wij al eens ongewenste gasten. Toen was de grootste buit een hoeveelheid drank en de rouwmaaltijd die klaar stond voor de dag erop. Toen werd vermoed dat het om Roma ging, die op rooftocht waren geweest en grote honger hadden. Nu was het onomstotelijk om de centen te doen.”

Beveiliging

De zaakvoerders zijn nu van plan om zwaar te investeren in beveiliging en schrikverlichting. “Daarmee waren wij al een tijdje bezig. De aannemer die dit werkje moet uitvoeren, had daarvoor – net als wij – nog geen tijd gehad. Nu willen wij dit niet langer uitstellen. We zullen meteen ook investeren in zwaardere deuren en stevigere ramen. Wat ons overkwam, willen wij niet meer meemaken”, klinkt het eensgezind.

Van de daders ontbreekt elk spoor.