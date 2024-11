Celstraf met uitstel voor veertiger die takelwagen beschiet met kermispistool in Oostende

Een uitstapje naar de kermis in Oostende eindigde voor een 43-jarige Aalstenaar in de Brugse strafrechtbank.

Op 23 mei vorig jaar was R.D. met zijn familie op uitstap in Oostende. Op de kermis won hij een luchtdrukpistool en de man vond er niets beter op dan met het wapen een passerende takelwagen te beschieten. Een projectiel raakte de voorruit waarna een discussie ontstond tussen de bestuurder en R.D. Die laatste ging er vervolgens vandoor in zijn wagen.

De bestuurder van de takelwagen verwittigde de politie en die kon R.D. onderscheppen. De Aalstenaar gaf toe dat hij op de takelwagen en ook nog enkele andere voertuigen geschoten had. Naar eigen zeggen zag hij niet in wat daar fout aan was. In zijn verhoor ontkende hij dat hij in de richting van de takelwagen had gevuurd. “Ik heb enkel in een berm met zand geschoten”, klonk het.

R.D. kreeg een minnelijke schikking van 150 euro aangeboden, maar de man betaalde die niet waarop hij voor de rechtbank werd gedaagd. Daar betwistte hij de feiten niet. De verdediging drong aan op een opschorting, maar de rechtbank ging daar niet op in en veroordeelde R.D. tot drie maanden celstraf met uitstel. (AFr)