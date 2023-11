Brugse dakloze bedreigt OCMW-medewerkster met de dood omdat hij meer leefgeld wou: acht maanden voorwaardelijke celstraf

Een 27-jarige Bruggeling heeft voor de Brugse rechtbank acht maanden celstraf met uitstel gekregen omdat hij een medewerkster van het OCMW met de dood bedreigde. F.H. vond dat hij te weinig leefloon kreeg.

De beklaagde is dakloos en liet zich voor zijn financiële problemen begeleiden door het Brugse OCMW. Sinds mei eiste F.H. evenwel steeds meer en steeds vroeger zijn leefloon. Toen een medewerkster hem duidelijk maakte dat dit niet mogelijk was, dreigde hij ermee haar te doden met een mes. “Hij zou ook enkele Albanese vrienden naar haar woning sturen”, verduidelijkte procureur Fauve Nowé. “Hij dreigde ook meermaals met een houten stok en sloeg zelfs een deur kapot. Het ging zover dat de medewerkers schrik kregen om te komen werken.”

Op 8 juni trof de politie F.H. in ontbloot bovenlijf en blootsvoets aan in de buurt van de Sint-Pietersplas in Brugge. Hij was onder invloed van drugs en bleek geseind voor verhoor in een ander dossier. Toen de politie hem mee wilde nemen naar het politiekantoor begon hij te slaan en te schoppen. Hij bedreigde de agenten met de dood en zou het politiekantoor in brand steken. Hij maakte hen ook uit voor “pedo’s”, waardoor hij ook voor smaad werd vervolgd.

Volgens de verdediging zeult H. een trauma mee door seksueel misbruik uit zijn kindertijd. “Hij heeft het daardoor moeilijk als hij fysiek wordt benaderd”, aldus meester Daphné Florequin, die met succes aanstuurde op voorwaarden. “Zo kan hij zijn psychische problemen aanpakken”. (AFr)